Claudia Bahamón sorprendió a los participantes de MasterChef Celebrity Colombia con un 'regaño': ¿qué pasó?

En la noche del 26 de junio se realizó el primer reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia y, antes de que los jurados dieran su veredicto, una participante sorprendió a todos al anunciar que quería renunciar a la competencia.

Se trata de Yesenia Valencia, que se encontraba en riesgo de eliminación junto a Davíd Sanín, Jorge Herrera, Violeta Bergonzi y Rodrigo Candamil, pero reconoció que le estaba costando mucho competir y que prefería dar un paso al costado.

"Mi alma realmente no resiste cosas que pasan aquí, que es todo el ejercicio de competir. Me cuesta mucho y entonces creo que estoy escuchando a mi corazón. Hoy ese temido primer lugar me lo voy a llevar porque hay personas con mucho talento y muchas ganas de estar acá", afirmó Yesenia Valencia.

Además, unos segundos después, reconoció que la competencia le generaba infelicidad y que, en consecuencia, estaba tomada la decisión de no seguir en las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia.

En un primer momento, Claudia Bahamón trató de convencer a Yesenia Valencia para que esperara que los jueces deliberaran e, incluso, Violeta Bergonzi también intervino para convencerla. Sin embargo, finalmente la decisión de la actriz no cambió.

De esa manera, Yesenia Valencia abandonó la cocina y, luego de esa situación, Claudia Bahamón le llamó la atención a los demás participantes con la intención de que no se vuelva a presentar una coyuntura similar. ¿Cuáles fueron sus palabras exactas? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el 'regaño' de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity Colombia 2025 tras la renuncia de Yesenia Valencia

Antes de que Yesenia Valencia abandonara la cocina, Claudia Bahamón le agradeció por el tiempo que estuvo en la competencia, le deseó éxitos para el futuro y le hizo saber que respetaba su decisión.

Sin embargo, la presentadora también consideró que era importante recordarles a los demás participantes que tienen un compromiso de entregar todo hasta el final y decidió emitir unas palabras.

"Cuando ustedes vienen acá lo hacen con un compromiso y mi invitación es a que se acuerden de eso y de honrar esta cocina porque después de 10 años yo sí debo decir que hay muchas personas que quieren estar acá", inició manifestando Claudia Bahamón.

"Entonces que de aquí en adelante ese compromiso se note y sigan trabajando por cada día superarse a ustedes como cocineros nuevos, sorprender al jurado y lucharla hasta el final por ser el MasterChef del décimo aniversario. Buena noche", concluyó.

¿Cuáles fueron las reacciones de los jurados de MasterChef Celebrity Colombia tras la renuncia de Yesenia Valencia?

Apenas Yesenia Valencia manifestó que quería renunciar a la competencia, los tres jueces quedaron en shock, pero no trataron de convencerla para que cambiara su decisión.

La explicación, según ellos mismos, es que en esa cocina se necesita tener convencimiento y que no se puede estar a la fuerza porque de esa manera nunca surgirá la pasión.