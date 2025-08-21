Importante participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025 está en riesgo de eliminación: ¿qué pasó?

En la noche del 20 de agosto de 2025, se llevó a cabo un entretenido e inesperado reto en MasterChef Celebrity Colombia 2025 y dos participantes quedaron con delantal negro.

Eso significa que, por ahora, se encuentran en riesgo de salir de la competencia más importante de cocina y, en caso de que no logren quitarse ese delantal a lo largo de la semana, tendrán que ir al reto de eliminación.

¿Cuál fue el reto en el que perdió una de las participantes más importantes y queridas de MasterChef Celebrity Colombia 2025? ¿Cuál fue su compañera que también quedó con delantal negro? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

MasterChef Celebrity Colombia 2025: este fue el reto en el que dos participantes quedaron con delantal negro

En el reto del 20 de agosto de 2025, David Sanín tuvo el privilegio de conformar equipos de a tres y de asignar la receta que debía cocinar cada uno.

De esa manera, una vez los grupos y las asignaciones estuvieron listas, Jorge Rausch, Nicolás De Zubiría y Belén Alonso, los jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2025, informaron que un participante de cada equipo debía dibujar la receta, otro tenía que cocinar durante la primera parte del reto y al otro le correspondía finalizar la preparación.

En esta oportunidad, David Sanín quiso trabajar junto a Valentina Taguado y Alejandra Ávila, pero, después de que los jurados degustaron todos los platos, a ese equipo les correspondieron los delantales negros.

Su error fue que presentaron un puré que estaba hecho con una papa que no correspondía y, por lo tanto, a los jurados les tocó recordar que la receta tenía que haber sido replicada de manera exacta.

Sin embargo, debido a que David Sanín había sido el mejor del penúltimo reto, tuvo un pin de inmunidad que le permitió salvarse del delantal negro.

No obstante, Valentina Taguado, una de las participantes más queridas de MasterChef Celebrity Colombia 2025, sí tuvo que vestirse con el temido delantal negro, al igual que la actriz Alejandra Ávila.

¿Cuál fue la reacción de Valentina Taguado, la importante participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025, tras quedar con delantal negro?

Luego de que los jurados confirmaron qué participantes quedaban con el delantal negro, Valentina Taguado, con la personalidad jocosa que la caracteriza, manifestó que no podía creer que David Sanín no les hubiera explicado con qué papa debía prepararse el puré.

Asimismo, también molestó al comediante por utilizar el pin de inmunidad a su favor y no acompañarla a ella ni a Alejandra Ávila en la asignación del delantal negro.