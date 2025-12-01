¡Hubo conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el más reciente eliminado

En la noche del 11 de noviembre de 2025, hubo una nueva jornada de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025 y tan solo quedaron seis participantes en competencia.

Esta vez, por la importante instancia en la que se encuentra el reality más importante y famoso de cocina, todos los participantes tuvieron que enfrentarse al reto propuesto por Nicolás De Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

RELACIONADO Confirman la fecha oficial del gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Fue así como Violeta Bergonzi, Michelle Rouillard, Valentina Taguado, Carolina Sabino, 'Pichingo' y Raúl Ocampo tuvieron que ingeniarse una preparación del más alto nivel y llevarla a cabo.

Sin embargo, una vez los chefs probaron los platos en el atril, tomaron una decisión, informaron quién era el nuevo eliminado y hubo mucha conmoción en la cocina.

Así fue el último reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025

En la reciente jornada de eliminación, apenas los participantes se ubicaron en sus estaciones de comida conocieron que tenían que preparar un plato en el que el ingrediente principal fuera el café Tostao.

La exigencia fue que la preparación tenía que ser de sal y, por lo tanto, a los integrantes del 'top 7' les tocó recurrir a técnicas detalladas para impresionar al jurado.

No obstante, uno de los participantes cometió un error que le costó la salida de MasterChef Celebrity Colombia 2025. ¿Quién fue?

Este fue el último eliminado en MasterChef Celebrity Colombia 2025

En el capítulo del 11 de noviembre de 2025, Raúl Ocampo se atrevió a presentar una propuesta arriesgada, pero, desafortunadamente, los chefs encontraron que un trozo de carne estaba crudo.

Tras ese hallazgo, le comunicaron que él tuvo el error más grande y que, luego de una participación muy destacada, tenía que decirle adiós para siempre a MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Y, en ese momento, los demás participantes, en especial Valentina Taguado, quedaron muy golpeados anímicamente por el vínculo que construyeron con Raúl Ocampo.