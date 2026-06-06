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Paciente de 24 años falleció en Cauca por complicaciones médicas tras someterse a cirugía estética

La joven habría sufrido un paro cardiorrespiratorio durante la intervención.

Noticias RCN

junio 06 de 2026
07:07 p. m.
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Tras el caso de Yulixa Toloza, el país permanece atento a las condiciones en las que operan los centros de estética y cirugía plástica en el país y no es para menos.

De acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps), Colombia está en el top 10 de países en los que más intervenciones de este tipo se realizan.

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Sin embargo, siguen conociéndose casos de mujeres que registran afectaciones graves o mueren en procedimientos estéticos, como en Puerto Tejada, Cauca, donde una joven de 24 años falleció tras presentar complicaciones en medio de una cirugía.

En redes sociales circula el video del momento en el que es ingresada de urgencia a un centro hospitalario, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en la clínica privada en la que era intervenida.

La Alcaldía investiga lo ocurrido junto y solicita la intervención de la Secretaría Distrital de Salud:

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Salud municipal expresó sus “condolencias con los familiares, amigos y seres queridos” de la víctima. “Esta pérdida enluta a nuestro municipio y nos une en un sentimiento de dolor. Como institución nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento que sea necesario a sus familiares”, indicó la cartera.

Como parte de la investigación, buscan establecer qué ocurrió en el quirófano y si la clínica contaba o no con autorización para ejecutar este tipo de procedimientos.

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Además, solicitaron “a la Fiscalía General de la Nación, a los organismos competentes y a la Secretaría de Salud Departamental del Cauca a adelantar las investigaciones con prontitud, rigor y transparencia, con el fin de establecer las circunstancias de este caso y determinar las responsabilidades a que haya lugar”.

Tras el caso de Yulixa Toloza, el Gobierno Nacional anunció que presentará un proyecto de ley con su nombre, buscando que “nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada”. Iniciativas similares han llegado al Congreso en cinco ocasiones, sin éxito alguno.

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