CANAL RCN
Tendencias

Confirman la fecha oficial del gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025

El reality de cocina más visto del país llega a su cierre con una fecha ya definida. La final de MasterChef Celebrity Colombia 2025 promete emoción, talento y muchas sorpresas.

FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
08:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El reality de cocina más famoso del país llega a su recta final. MasterChef Celebrity Colombia 2025, la competencia gastronómica que reunió a 22 celebridades, ya tiene fecha confirmada para su episodio definitivo.

“Un plato chimbo”: Nicolás de Zubiría afirmó no ver platos al nivel del top 7 en MasterChef
RELACIONADO

“Un plato chimbo”: Nicolás de Zubiría afirmó no ver platos al nivel del top 7 en MasterChef

Según se conoció por parte del Canal RCN, el 25 de noviembre es el día en que se conocerá al nuevo ganador de la temporada 10 del programa.

Durante semanas, los participantes enfrentaron pruebas de creatividad, trabajo en equipo y presión extrema frente a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes han acompañado cada reto con críticas y elogios que han marcado el rumbo de la competencia.

Los cocineros que siguen en competencia

Hasta este 11 de noviembre, siete celebridades continúan luchando por llegar al anhelado top 4, el grupo de finalistas que se medirá en la gran gala final.

Este es el participante que irá directo al reto de eliminación en MasterChef Celebrity
RELACIONADO

Este es el participante que irá directo al reto de eliminación en MasterChef Celebrity

Entre ellos están Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Pichingo.

Esta noche se definirá el top 6, etapa decisiva en la que los cocineros buscarán mantener la concentración y lucir la filipina, símbolo del reconocimiento por su talento culinario y su esfuerzo en el programa.

La final será el 25 de noviembre

De acuerdo con información confirmada por el Canal RCN, la final de MasterChef Celebrity 2025 se emitirá el lunes 25 de noviembre, cuando solo queden cuatro cocineros en competencia.

Participante de MasterChef Celebrity reveló que su exnovia se desvaneció en sus brazos justo antes de morir
RELACIONADO

Participante de MasterChef Celebrity reveló que su exnovia se desvaneció en sus brazos justo antes de morir

Será un episodio lleno de emoción, sabor y nostalgia, donde los finalistas deberán presentar su mejor menú (entrada, fuerte y postre) para convencer al jurado y levantar el trofeo.

El público podrá seguir la gran final por el Canal RCN y sus plataformas digitales como la aplicación, donde podrá ver capítulos antiguos que se haya perdido.

Los últimos 5 ganadores de MasterChef

2024: Paola Rey
2023: Carolina Acevedo
2022: Ramiro Meneses
2021: Carla Giraldo
2020: Adriana Lucía

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Niño cae al vacío por falla del ascensor y su padre lo rescata: el video se vuelve viral

Artistas

Maluma es reconocido como 'Ícono de la moda' en los Latin American Fashion Awards

Artistas

Michael Jackson logra ingresar sus canciones al top 10 durante seis décadas

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Este jueves se define el futuro de La Fuerza de las Regiones: reunión entre precandidatos

Los cuatro precandidatos que conforman la coalición se reunirán para definir la fecha y las condiciones en las que se elegirá el candidato único.

Camerún

Captaron a un futbolista de selección siendo infiel: su novia lo expuso con un video viral

Influencer rusa grabó a su pareja futbolista profesional en plena infidelidad y desató escándalo en redes

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 11 de noviembre de 2025

Cuidado personal

Esto es lo que no debe hacer antes y después de depilarse con rayo láser

México

Asesinan a tiros a dos policías de tránsito en México durante operativo de inspección