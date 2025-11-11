Confirman la fecha oficial del gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025
El reality de cocina más visto del país llega a su cierre con una fecha ya definida. La final de MasterChef Celebrity Colombia 2025 promete emoción, talento y muchas sorpresas.
Noticias RCN
08:58 p. m.
El reality de cocina más famoso del país llega a su recta final. MasterChef Celebrity Colombia 2025, la competencia gastronómica que reunió a 22 celebridades, ya tiene fecha confirmada para su episodio definitivo.
Según se conoció por parte del Canal RCN, el 25 de noviembre es el día en que se conocerá al nuevo ganador de la temporada 10 del programa.
Durante semanas, los participantes enfrentaron pruebas de creatividad, trabajo en equipo y presión extrema frente a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes han acompañado cada reto con críticas y elogios que han marcado el rumbo de la competencia.
Los cocineros que siguen en competencia
Hasta este 11 de noviembre, siete celebridades continúan luchando por llegar al anhelado top 4, el grupo de finalistas que se medirá en la gran gala final.
Entre ellos están Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Pichingo.
Esta noche se definirá el top 6, etapa decisiva en la que los cocineros buscarán mantener la concentración y lucir la filipina, símbolo del reconocimiento por su talento culinario y su esfuerzo en el programa.
La final será el 25 de noviembre
De acuerdo con información confirmada por el Canal RCN, la final de MasterChef Celebrity 2025 se emitirá el lunes 25 de noviembre, cuando solo queden cuatro cocineros en competencia.
Será un episodio lleno de emoción, sabor y nostalgia, donde los finalistas deberán presentar su mejor menú (entrada, fuerte y postre) para convencer al jurado y levantar el trofeo.
El público podrá seguir la gran final por el Canal RCN y sus plataformas digitales como la aplicación, donde podrá ver capítulos antiguos que se haya perdido.
Los últimos 5 ganadores de MasterChef
2024: Paola Rey
2023: Carolina Acevedo
2022: Ramiro Meneses
2021: Carla Giraldo
2020: Adriana Lucía