“Un plato chimbo”: Nicolás de Zubiría afirmó no ver platos al nivel del top 7 en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran realizando lo posible para poder pasar al top 6 y acercarse cada vez más al uso de las icónicas filipinas y la gran final de la décima temporada de la competencia.

Por esto, cada ventaja ha sido determinante en la cocina ya que con estas se han consolidado algunas rivalidades que han generado grados de incomodidad en el juego.

Nicolás de Zubiría hace fuerte crítica al top 7

En uno de los retos individuales más recientes, Alejandra tuvo la posibilidad de hacer uso de la ventaja que le permitió quitarle tiempo en la cocina a dos de sus compañeros. Su decisión impactó negativamente tanto a Valentina como a Michelle, quienes tuvieron serios contratiempos en sus estaciones.

El tiempo en la cocina terminó y los tres chefs hicieron contundentes críticas al degustar las preparaciones, pues otras de las exigencias del desafío correspondió al de la autoevaluación que cada uno iba a realizar al calificar, del uno al diez, su propio plato.

Después de la tensa degustación, el chef Nicolás manifestó sentirse molesto ya que explicó que había probado un “plato chimbo” y que los demás participantes no se encuentran “al nivel del top 7”.

Pese a las fuertes críticas, Michelle fue quien se llevó la cuchara de oro al haber presentado el platillo con la menor cantidad de errores.

Chef Belén escupe preparación en MasterChef

Por otro lado, la chef mexicana sorprendió a los participantes, que aún continúan en competencia, al probar un platillo que generó gran disgusto en su paladar. El suceso se desarrolló a raíz de que Raúl Ocampo presentara un platillo compuesto por arepas y salmón.

Sin embargo, esta última proteína tuvo un nivel de acidez excesivo y una textura desagradable por lo que, durante el momento de la degustación, la chef Belén no dudó en arrojar el trozo que se llevó a la boca.

Los chefs Nicolás y Jorge decidieron no probar el platillo, mientras manifestaron que ningún participante debía presentar una preparación sin antes haberlo probado.