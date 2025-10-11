CANAL RCN
Tendencias

“Un plato chimbo”: Nicolás de Zubiría afirmó no ver platos al nivel del top 7 en MasterChef

El chef hizo una contundente aclaración tras no ver los resultados esperados en medio del reto.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
07:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran realizando lo posible para poder pasar al top 6 y acercarse cada vez más al uso de las icónicas filipinas y la gran final de la décima temporada de la competencia.

Por esto, cada ventaja ha sido determinante en la cocina ya que con estas se han consolidado algunas rivalidades que han generado grados de incomodidad en el juego.

Karina García sorprendió al revelar la millonaria cifra que cobra por un evento de solo dos horas
RELACIONADO

Karina García sorprendió al revelar la millonaria cifra que cobra por un evento de solo dos horas

Nicolás de Zubiría hace fuerte crítica al top 7

En uno de los retos individuales más recientes, Alejandra tuvo la posibilidad de hacer uso de la ventaja que le permitió quitarle tiempo en la cocina a dos de sus compañeros. Su decisión impactó negativamente tanto a Valentina como a Michelle, quienes tuvieron serios contratiempos en sus estaciones.

El tiempo en la cocina terminó y los tres chefs hicieron contundentes críticas al degustar las preparaciones, pues otras de las exigencias del desafío correspondió al de la autoevaluación que cada uno iba a realizar al calificar, del uno al diez, su propio plato.

Después de la tensa degustación, el chef Nicolás manifestó sentirse molesto ya que explicó que había probado un “plato chimbo” y que los demás participantes no se encuentran “al nivel del top 7”.

Pese a las fuertes críticas, Michelle fue quien se llevó la cuchara de oro al haber presentado el platillo con la menor cantidad de errores.

En VIDEO I Perrita es rescatada de un caño en Bogotá gracias a una cadena humana
RELACIONADO

En VIDEO I Perrita es rescatada de un caño en Bogotá gracias a una cadena humana

Chef Belén escupe preparación en MasterChef

Por otro lado, la chef mexicana sorprendió a los participantes, que aún continúan en competencia, al probar un platillo que generó gran disgusto en su paladar. El suceso se desarrolló a raíz de que Raúl Ocampo presentara un platillo compuesto por arepas y salmón.

Sin embargo, esta última proteína tuvo un nivel de acidez excesivo y una textura desagradable por lo que, durante el momento de la degustación, la chef Belén no dudó en arrojar el trozo que se llevó a la boca.

Los chefs Nicolás y Jorge decidieron no probar el platillo, mientras manifestaron que ningún participante debía presentar una preparación sin antes haberlo probado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Karina García sorprendió al revelar la millonaria cifra que cobra por un evento de solo dos horas

Tecnología

¿Cargar el celular en ‘modo avión’ realmente funciona? esto dicen los expertos

Animales

En VIDEO I Perrita es rescatada de un caño en Bogotá gracias a una cadena humana

Otras Noticias

Santa Fe

Anuncio oficial: ¡Se confirmó dónde jugará Hugo Rodallega en 2026!

Santa Fe comenzó a armar su equipo para 2026 y renovó su goleador, Hugo Rodallega, hasta 2026 para jugar la Copa Libertadores.

Animales

Rescatan a perros que eran golpeados por su presunto cuidador en La Estrella, Antioquia

Los repudiables hechos quedaron captados por medio de las cámaras de vigilancia de un elevador.

Icfes

Icfes confirma fecha de publicación de resultados de las pruebas Saber Pro y TyT 2025 del 9 de noviembre

Ecuador

Ecuador traslada a presos más peligrosos a una nueva megacárcel de alta seguridad

Donald Trump

¿Tomar paracetamol en el embarazo aumenta las probabilidades de tener un bebé con autismo? estudio responde a teoría de Trump