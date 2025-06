¿Por qué renunció Yesenia Valencia a MasterChef Celebrity Colombia 2025? Estas fueron sus primeras palabras

Yesenia Valencia, la reconocida actriz, tomó la decisión de renunciar a MasterChef Celebrity Colombia 2025 en la noche del 26 de junio de 2025.

La exparticipante se encontraba en riesgo de eliminación, presentó su plato, pero, antes de que los jueces deliberaran, levantó la mano y le dijo a Claudia Bahamón que no quería continuar.

Ante esas sorpresivas palabras, Violeta Bergonzi, una de las participantes que también se encontraba en riesgo de eliminación, le dijo que reconsiderara la decisión y que esperara a que los jueces dieran el veredicto, pero la actriz hizo énfasis en que la competencia le generaba infelicidad.

En consecuencia, Yesenia Valencia, tras el respectivo agradecimiento de Claudia Bahamón por los días que estuvo presente, abandonó la cocina y en MasterChef Celebrity Colombia 2025 quedaron 21 participantes.

Además, posteriormente, la actriz tuvo una entrevista con el Canal RCN y reveló cuáles fueron las razones que la motivaron a renunciar.

Estas son las razones por las que Yesenia Valencia renunció a MasterChef Celebrity Colombia 2025

"Tomé la decisión de retirarme, creo que todo el mundo tiene miedo y temor de ser la primera persona que se va de MasterChef y yo decidí quitarles ese miedo", afirmó Yesenia Valencia.

"Creo que ya estaba empezando a afectarme mucho el ejercicio competitivo. Yo empecé a ver un panorama en el que no me iba a sentir cómoda y en el que yo sabía que se empezaban a mover cosas que no simplemente eran la cocina. Yo iba a tener que mover cosas de mí misma para estar en el juego y creo que eso es un desgaste emocional que no me voy a permitir", añadió.

¿Qué participantes se salvaron en MasterChef Celebrity Colombia 2025 tras la renuncia de Yesenia Valencia?

El reto de eliminación lo enfrentaron cinco participantes debido a que Mario Alberto Yepes se salvó sin cocinar porque las demás celebridades lo salvaron.

De esa manera, tras la renuncia, Jorge Herrera, David Sanín, Rodrigo Candamil y Violeta Bergonzi pudieron quitarse el delantal negro y seguir en camino en la competencia.