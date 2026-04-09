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Reconocida actriz colombiana y exparticipante de MasterChef está de luto por la muerte de un ser querido: desgarrador mensaje

La actriz confirmó su pérdida tras un sentido post que publicó en redes sociales.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
10:47 a. m.
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En los últimos días, mediante un post en redes sociales, Luly Bossa informó que se encuentra pasando por un difícil momento.

La reconocida actriz y exparticipante de Masterchef Celebrity Colombia, confirmó la muerte de 'Choni', su hermana', y la agradeció por cada uno de los aprendizajes y momentos que vivieron juntas.

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Además, reveló cuándo fue la última vez que se vieron y se expresaron su amor.

Este fue el desgarrador mensaje de Luly Bossa tras la muerte de su hermana

Luly Bossa, en su cuenta de Instagram, publicó una foto junto a su hermana y le dio un sentido último adiós.

"Te fuiste, 'Choni'. Creo que fue como quisiste y cuando supiste que era hora. Gracias a Dios que nos vimos el 4 de marzo. Increíble, pediste verme porque no había ido a la reunión de hermanos y yo estaba muy depre con lo de Angelo, que nunca supusiste", comenzó escribiendo la actriz.

"Ahora espero lo veas y corran, brinquen, alaben y veas cara a cara a mi Jesús. Gracias por tanto, por el desayuno en Cartagena después de esa fiesta, por recibirme en el embarazo de Lucciani porque no engordaba, por tanta locura que me acolitaste con las bolsitas de maquillajes, por los vestidos de baño que me ayudaste a concretar, por las risas, las lágrimas y ese abrazo fuerte que me diste hace un mes sin quererme soltar. Era la despedida. Chao, hermana, que las alas de mi ángel te acompañen con el amor de mi Jesús", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Luly Bossa tras la confirmación de su luto

Luego de que Luly Bossa publicó el sentido mensaje en sus redes sociales, sus seguidores se solidarizaron con ella y le enviaron múltiples palabras de condolencias.

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"Lo siento mucho", "te envío un abrazo fuerte", "Dios te dará mucha fortaleza", "lo lamento mucho", "que tu hermana descanse en paz", "estamos seguros de que va a estar con tu Angelo", "mi sentido pésame", "ahora tienes un ángel más que te cuida" y "siempre vivirá en tu corazón", han sido algunas de las reacciones.

 

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