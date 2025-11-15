MasterChef Celebrity Colombia tiene su primer semifinalista: este fue el participante que avanzó

En la recta final de MasterChef Celebrity Colombia 2025, la actriz y presentadora Alejandra Ávila ha asegurado su posición como la primera semifinalista del certamen. Esto, no solo la exime de los desafíos de eliminación inmediatos, sino que también garantiza su ingreso al Top 5, consolidando su desempeño como uno de los más consistentes y técnicamente proficientes de la temporada.

La prueba que condujo a Ávila a la semifinal fue diseñada para honrar al campo colombiano y a sus campesinos, una temática que exigía a los participantes un profundo respeto por el producto y una ejecución impecable.

Los cocineros se enfrentaron a un desafío de complejidad considerable: con la despensa abierta y tan solo 60 minutos en el reloj, debían idear y preparar un plato apto para nueve comensales, incluyendo al riguroso trío de jurados.

Un factor adicional de dificultad fue la metodología de asignación de ingredientes, dictada por Michelle Rouillard, quien fue la encargada de determinar el producto principal con el que cada uno de sus compañeros debería construir su receta. Esta dinámica obligó a los cocineros a la adaptación inmediata y a la gestión estratégica del tiempo bajo presión extrema.

Alejandra Ávila demostró una vez más su capacidad para pivotar y consolidar su propuesta culinaria. Su plato, valorado por su "sabor, presentación y coherencia con el propósito del reto", obtuvo una calificación casi perfecta: 8.9.

Este puntaje no solo la situó en la cima del desafío, sino que le otorgó dos cucharas doradas adicionales, elevando su total a tres y sellando matemáticamente su victoria y su pase directo a la siguiente fase.

Ávila reflejó el peso y la intensidad del camino recorrido en las cocinas del reality. Su ascenso al Top 5 es un reconocimiento a una trayectoria caracterizada por la consistencia, la disciplina y un notable crecimiento técnico, especialmente en el manejo de la repostería, área en la que ha destacado consistentemente.

¿Quiénes quedan en competencia en Masterchef Celebrity?

Con Alejandra Ávila ya instalada en el Top 5, el foco de la competencia se centra ahora en los demás aspirantes. Cocineros de alto nivel como Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard y Pichingo, deben sortear los últimos y más complejos retos para definir el grupo final.

La obtención de este primer lugar en la semifinal por parte de Ávila consolida su estatus como una de las contendientes más fuertes para llevarse el título de MasterChef Celebrity 2025, demostrando que su paso por el programa no ha sido fortuito, sino el resultado de una estrategia bien ejecutada y una notoria evolución en su técnica culinaria.

El programa avanza sin tregua hacia su gran desenlace, prometiendo una definición de temporada tan intensa como las emociones que la propia Alejandra Ávila ha desatado con su logro.