Participantes de MasterChef Celebrity Colombia lloran al recibir filipina: ¿por qué?

Los seis cocineros manifestaron su gran emoción al recibir la icónica filipina para iniciar el nuevo ciclo del juego.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
10:02 p. m.
Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 han manifestado su gran emoción al iniciar un nuevo ciclo en la competencia, pues la más reciente eliminación de Raúl Ocampo marcó un nuevo inicio para el top 6 de la cocina más importante del país.

No obstante, uno de los momentos más esperados para todos los cocineros corresponde al de la entrega de la famosa filipina, uno de los íconos más emblemáticos que diferencian a los chefs de la alta cocina.

¿Quiénes recibieron la filipina en MasterChef?

Valentina, Carolina, Violeta, Michelle, Alejandra y Pichingo se convirtieron en los seis participantes que lograron superar la gran mayoría de retos y obtuvieron la emblemática prenda.

No obstante, la entrega de este nuevo accesorio se desarrolló en medio de una sentida actividad en la que Claudia Bahamón manifestó su nostalgia por ver el gran empeño que las celebridades le han plasmado a la competencia.

Por esto, los seis cocineros tuvieron un espacio para hacer memoria y recordar a sus familiares más queridos por lo que las lágrimas no tardaron en aparecer. Valentina Taguado rompió en llanto al recordar a su abuela, quien ha sido una de las personas más importantes en su vida.

Por su parte, Michelle hizo una mención especial del sentimiento de satisfacción que ha obtenido al lograr que su mamá le exprese su orgullo por el trabajo realizado en la competencia culinaria más famosa del país.

Los tres chefs también se sumaron a la sentida actividad ya que expresaron su gran felicidad y orgullo al poder ver a los seis participantes llegar hasta dicho punto de la competencia.

Raúl Ocampo sale de la competencia

Por otro lado, Raúl Ocampo se convirtió en el más reciente eliminado de la competencia al haber presentado un platillo con diferentes errores que, a diferencia de las demás preparaciones, fue el más débil del reto.

Ante las diferentes dudas, los chefs manifestaron que el actor debía abandonar el juego por lo que se generaron diferentes reacciones y un debate sobre el giro inesperado que se generó en la recta final.

