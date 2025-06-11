MasterChef Celebrity Colombia: así quedó el sorprendente Top 7 de la competencia

La competencia de MasterChef Celebrity Colombia está en uno de sus momentos más emocionantes, y cada vez está más cerca la gran final. Por ahora, ya se conocen los siete participantes que continúan en la lucha por el título.

¿Quién fue la última eliminada de MasterChef Celebrity?

El más reciente reto de eliminación estuvo lleno de emoción y nostalgia, pues tres participantes se enfrentaron para convencer a los jueces con su talento culinario: Violeta Bergonzi, Patricia Grisales y Carolina Sabino.

Tras degustar los platos, los jueces tomaron una difícil decisión: Patricia Grisales se convirtió en la más reciente eliminada del programa. Su preparación estuvo ligeramente pasada de cocción, lo que determinó su salida de la competencia.

Las reacciones no se hicieron esperar. Sus compañeros y la presentadora Claudia Bahamón elogiaron la entrega y la resiliencia de Patricia, destacando su paso por el reality como uno de los más memorables de la temporada.

Así quedó el Top 7 de MasterChef Celebrity Colombia

Luego de la eliminación, estos son los participantes que conforman el Top 7:

Violeta Bergonzi Valentina Taguado Michelle Rouillard Carolina Sabino Pichingo Alejandra Ávila

Cabe recordar que Raúl Ocampo continúa incapacitado; si logra regresar, deberá hacerlo con delantal negro.

Por ahora, la competencia sigue elevando el nivel en la cocina más famosa de Colombia, con capítulos llenos de emoción, talento y sabor.