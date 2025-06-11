CANAL RCN
Tendencias

MasterChef Celebrity Colombia: así quedó el sorprendente Top 7 de la competencia

Tras la eliminación de Patricia Grisales, se conoció el Top 7 de los participantes que siguen en competencia de MasterChef Celebrity.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
08:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La competencia de MasterChef Celebrity Colombia está en uno de sus momentos más emocionantes, y cada vez está más cerca la gran final. Por ahora, ya se conocen los siete participantes que continúan en la lucha por el título.

“Lástima”: Patricia Grisales envía contundente mensaje tras salir de MasterChef
RELACIONADO

“Lástima”: Patricia Grisales envía contundente mensaje tras salir de MasterChef

¿Quién fue la última eliminada de MasterChef Celebrity?

El más reciente reto de eliminación estuvo lleno de emoción y nostalgia, pues tres participantes se enfrentaron para convencer a los jueces con su talento culinario: Violeta Bergonzi, Patricia Grisales y Carolina Sabino.

Tras degustar los platos, los jueces tomaron una difícil decisión: Patricia Grisales se convirtió en la más reciente eliminada del programa. Su preparación estuvo ligeramente pasada de cocción, lo que determinó su salida de la competencia.

Las reacciones no se hicieron esperar. Sus compañeros y la presentadora Claudia Bahamón elogiaron la entrega y la resiliencia de Patricia, destacando su paso por el reality como uno de los más memorables de la temporada.

Shock y lágrimas en MasterChef Celebrity Colombia 2025: quedó eliminado este importante participante
RELACIONADO

Shock y lágrimas en MasterChef Celebrity Colombia 2025: quedó eliminado este importante participante

Así quedó el Top 7 de MasterChef Celebrity Colombia

Luego de la eliminación, estos son los participantes que conforman el Top 7:

  1. Violeta Bergonzi
  2. Valentina Taguado
  3. Michelle Rouillard
  4. Carolina Sabino
  5. Pichingo
  6. Alejandra Ávila

Cabe recordar que Raúl Ocampo continúa incapacitado; si logra regresar, deberá hacerlo con delantal negro.

Por ahora, la competencia sigue elevando el nivel en la cocina más famosa de Colombia, con capítulos llenos de emoción, talento y sabor.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Este es el actor considerado el ‘más sexy’ del 2025, según la revista People

Masterchef Celebrity Colombia

“Lástima”: Patricia Grisales envía contundente mensaje tras salir de MasterChef

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 6 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia llegó a precio no visto en varios días: así se cotiza hoy 6 de noviembre

El dólar en Colombia cae a $3.839,47 hoy 6 de noviembre, marcando el nivel más bajo en más de dos semanas. Conozca el impacto de esta caída histórica en 2025.

Barranquilla

Videos revelan cómo fue recapturado Emilio Tapia en una clínica de Barranquilla

Las autoridades detectaron que Tapia se movilizaba presuntamente en vehículos oficiales de la representante Saray Robayo.

Comercio electrónico

Shein respondió al escándalo por la venta de muñecas sexuales en su plataforma

Champions League

Así avanza la tabla de la Champions League: los colombianos sorprenden

Enfermedades

El 71% de pacientes con enfermedades huérfanas sienten que la sanidad se deterioró. ¿Qué Pasa?