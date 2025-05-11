CANAL RCN
Tendencias Video

Shock y lágrimas en MasterChef Celebrity Colombia 2025: quedó eliminado este importante participante

Tras uno de los retos más complejos de MasterChef Celebrity Colombia 2025, los chefs notificaron el nuevo eliminado. ¿Quién fue?

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
09:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche de este 5 de noviembre se vivió una nueva eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Debido a que la competencia de cocina se encuentra en su recta final, esta jornada de eliminación fue una de las más difíciles y Nicolás De Zubiría y Jorge Rausch sufrieron al momento de tomar la decisión.

¡Increíble! IA predijo quién sería eliminado y no alcanzaría el Top 7 de MasterChef Celebrity
RELACIONADO

¡Increíble! IA predijo quién sería eliminado y no alcanzaría el Top 7 de MasterChef Celebrity

Sin embargo, a raíz de que la eliminación hace parte de MasterChef Celebrity Colombia 2025, tuvieron que analizar las minucias de cada plato y revelar el veredicto.

Así fue el reciente reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025

El último reto de eliminación tuvieron que enfrentarlo Patricia Grisales, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi. Mientras tanto, en el lounge, por ser parte del top 7, estuvieron Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y 'Pichingo'.

Raúl Ocampo, tras la caída que sufrió recientemente, volvió a estar ausente en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2025. Además, la chef Belén Alonso tampoco pudo asistir.

En esta oportunidad, las tres participantes pudieron hacer una preparación libre en 60 minutos. No obstante, los chefs les recomendaron no inventar y tener sus ideas muy claras.

Fue así como Violeta y Patricia eligieron hacer pastas, mientras que Carolina se decantó por un pescado.

Esta fue la última eliminada de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Nicolás De Zubiría y Jorge Rausch degustaron los tres platos en el atril y reconocieron que el nivel de la competencia está muy alto.

¿Un plato sencillo?: este fue el eliminado de la noche en MasterChef Celebrity
RELACIONADO

¿Un plato sencillo?: este fue el eliminado de la noche en MasterChef Celebrity

De acuerdo con su análisis, Patricia Grisales cometió un error sutil debido a que se le pasó un poco la pasta de cocción, a pesar de que logró una preparación deliciosa. Por lo tanto, la actriz se convirtió en la nueva eliminada.

Con esa decisión tomada, se vivió un momento de nostalgia y llanto en MasterChef Celebrity Colombia 2025 debido a que 'Patty' fue una de las personalidades más queridas por los participantes y los chefs de esta temporada.

 

 

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Ryan Castro se disfrazó y ayudó vendedores informales en Medellín en 'modo Camilo Cifuentes'

América Latina

"Nos va a caer": Mhoni Vidente sorprendió con preocupante predicción para noviembre

Aida Victoria Merlano

"Necesita ayuda": vidente hizo impactante predicción sobre Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

Otras Noticias

Diego Armando Maradona

Anuncian la fecha en la que comenzará el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

En pocos días se cumplirán cinco años desde que Maradona murió.

Disidencias de las Farc

Audios con los que las disidencias estarían instrumentalizando a la población en Meta

Con estos mensajes, al parecer orquestaron el secuestro de dos soldados en La Macarena.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 5 de noviembre de 2025

Champions League

Así avanza la tabla de la Champions League: los colombianos sorprenden

Enfermedades

El 71% de pacientes con enfermedades huérfanas sienten que la sanidad se deterioró. ¿Qué Pasa?