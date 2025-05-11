Shock y lágrimas en MasterChef Celebrity Colombia 2025: quedó eliminado este importante participante

En la noche de este 5 de noviembre se vivió una nueva eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Debido a que la competencia de cocina se encuentra en su recta final, esta jornada de eliminación fue una de las más difíciles y Nicolás De Zubiría y Jorge Rausch sufrieron al momento de tomar la decisión.

Sin embargo, a raíz de que la eliminación hace parte de MasterChef Celebrity Colombia 2025, tuvieron que analizar las minucias de cada plato y revelar el veredicto.

Así fue el reciente reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025

El último reto de eliminación tuvieron que enfrentarlo Patricia Grisales, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi. Mientras tanto, en el lounge, por ser parte del top 7, estuvieron Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y 'Pichingo'.

Raúl Ocampo, tras la caída que sufrió recientemente, volvió a estar ausente en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2025. Además, la chef Belén Alonso tampoco pudo asistir.

En esta oportunidad, las tres participantes pudieron hacer una preparación libre en 60 minutos. No obstante, los chefs les recomendaron no inventar y tener sus ideas muy claras.

Fue así como Violeta y Patricia eligieron hacer pastas, mientras que Carolina se decantó por un pescado.

Esta fue la última eliminada de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Nicolás De Zubiría y Jorge Rausch degustaron los tres platos en el atril y reconocieron que el nivel de la competencia está muy alto.

De acuerdo con su análisis, Patricia Grisales cometió un error sutil debido a que se le pasó un poco la pasta de cocción, a pesar de que logró una preparación deliciosa. Por lo tanto, la actriz se convirtió en la nueva eliminada.

Con esa decisión tomada, se vivió un momento de nostalgia y llanto en MasterChef Celebrity Colombia 2025 debido a que 'Patty' fue una de las personalidades más queridas por los participantes y los chefs de esta temporada.