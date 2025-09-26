Remezón en la cocina de Masterchef Celebrity: inesperado regreso de participante eliminado

El reconocido actor Jorge Herrera, quien previamente había dejado la competencia, se prepara para un emocionante regreso tras ser el elegido en un inusual proceso de votación interna entre los concursantes que siguen en pie. Su retorno marca el inicio de un nuevo y emocionante ciclo en el popular reality del Canal RCN.

La posibilidad de un reintegro se reveló justo después de que el actor Nicolás Montero abandonara la competencia en un reciente y exigente reto de eliminación.

La presentadora Claudia Bahamón, que regresaba al set tras superar unas dolencias de salud que la habían mantenido ausente por varios días, fue la encargada de sorprender a los participantes con el anuncio. Bahamón explicó que un antiguo concursante tendría la oportunidad de volver a ponerse el delantal y luchar por un cupo, pero con una salvedad crucial: la decisión final no recaería en el jurado (conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso), sino en un ejercicio de democracia interna entre las celebridades activas.

Así se dio el regreso de Jorge Herrera a MasterChef

Este mecanismo de elección generó una tensión palpable, pues las celebridades tuvieron que deliberar estratégicamente sobre quién merecía la segunda oportunidad. Los nombres puestos a consideración representaban a algunos de los participantes más queridos y, a la vez, más desafiantes que habían sido eliminados.

Los opcionados para el anhelado regreso eran: Jorge Herrera, Valeria, Luly Bossa, Andrea Guzmán y Rodrigo Candamil. Cada celebridad en competencia recibió un papel para consignar el nombre de su elegido, convirtiendo la cocina en una improvisada urna de votación.

Tras el conteo de los votos, el actor Jorge Herrera se alzó con la victoria de manera contundente. El veterano de la actuación sumó seis votos a su favor, una cifra que superó ampliamente a la de sus contendientes más cercanos. Valeria, la otra favorita, obtuvo cuatro votos, mientras que la carismática Luly Bossa recibió un único voto.

Andrea Guzmán y Rodrigo Candamil, por su parte, no lograron obtener respaldo alguno de sus antiguos compañeros para regresar a la competencia. La alegría y sorpresa se mezclaron en el ambiente, pues la elección del actor de 76 años, conocido por su experiencia y sus particulares preparaciones que oscilaban entre la genialidad y el riesgo, era una de las más comentadas.

Ahora, con su regreso asegurado, Jorge Herrera se reintegrará al desafío junto a los once competidores restantes: Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Patty Grisales, David Sanín, Alejandra Ávila, Pichingo, Michelle, Carolina Sabino y Luisfer Hoyos. El objetivo inmediato de todos ellos es luchar ferozmente por conseguir uno de los anhelados cupos en el Top 10 del concurso.