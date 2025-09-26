CANAL RCN
Tendencias

Así será el regreso de Luis Fernando Hoyos a MasterChef Celebrity: ya hay fecha

Se confirmó la fecha exacta del regreso de Luis Fernando Hoyos a MasterChef Celebrity Colombia.

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
07:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de que Luis Fernando Hoyos se haya ausentado en MasterChef Celebrity Colombia, se confirmó la fecha de su regreso.

¡Confirmado! Un exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia volverá a la competencia
RELACIONADO

¡Confirmado! Un exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia volverá a la competencia

¿Por qué LuisFer se ausentó en MasterChef Celebrity Colombia?

Recordemos que el actor estuvo ausente en varios capítulos de la cocina más famosa de Colombia, lo que generó preocupación entre los internautas, quienes se preguntaban por su estado de salud. Su ausencia se debió a diferentes complicaciones médicas que lo mantuvieron incapacitado.

Cabe destacar que no fue el único en apartarse temporalmente de la competencia, pues también estuvieron ausentes Valentina Taguado, el actor Raúl Ocampo y la presentadora Claudia Bahamón.

Tuvimos un virus brutal que roto por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. Luis Fer estuvo muy muy muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo accidente en la cocina, expresó Claudia Bahamón por medio de sus redes sociales.

¡Llanto en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2025! Se confirmó un nuevo eliminado
RELACIONADO

¡Llanto en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2025! Se confirmó un nuevo eliminado

¿Cuándo volverá Luis Fernando Hoyos a MasterChef Celebrity?

Luis Fernando Hoyos regresará este viernes 26 de septiembre a las 8:00 p.m. a través del Canal RCN, con el reto de seguir demostrando su talento gastronómico y conquistar nuevamente a los jueces. Como parte de las reglas del concurso, su reingreso se dará con el delantal negro.

Su regreso generó opiniones divididas en redes sociales: mientras muchos internautas expresaron incomodidad al considerarlo una decisión injusta, otros celebraron con entusiasmo la oportunidad de volver a verlo en la competencia.

Lo que piensen me tiene sin cuidado. No tengo que darle explicaciones a nadie, expresó Luis Fernando Hoyos.

¿Rifirrafe en la cocina?: bajan a un cocinero del balcón y causa indignación en MasterChef
RELACIONADO

¿Rifirrafe en la cocina?: bajan a un cocinero del balcón y causa indignación en MasterChef

Reacciones del regreso de Luis Fernando Hoyos a MasterChef Celebrity Colombia

Tras varias semanas de competencia, algunos participantes manifestaron abiertamente que no les gustaría ver de regreso al actor. Incluso, Nicolás de Zubiría señaló que muchos de los abrazos que se han visto en la cocina provienen de “personas judas”, en alusión a la falta de sinceridad entre algunos concursantes.

Ahora, la expectativa se centra en el regreso del participante y en cómo se desarrollará su desempeño dentro de la cocina más famosa de Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Masterchef Celebrity Colombia

¡Confirmado! Un exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia volverá a la competencia

Shakira

Camarógrafo de Shakira cae al grabarla en concierto y su reacción genera fuertes críticas

Otras Noticias

Accidente aéreo

Falleció director del documental sobre la tragedia de Chapecoense en accidente aéreo

El director brasileño Luiz Fernando Ferraz, creador del documental sobre la tragedia del Chapecoense y nominado al Emmy, murió en un accidente aéreo en Brasil junto a otras tres personas.

Bucaramanga

Eduard Sánchez es el nuevo alcalde encargado de Bucaramanga tras nulidad en la elección de Jaime Beltrán

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, es el nuevo alcalde encargado.

EPS

Se agrava la crisis de la Nueva EPS: Hospital San José dejará de atender a sus afiliados

Copa Libertadores

¡Todo definido! Así quedaron las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Turismo

Reconocida cadena de hoteles cierra una de sus sedes más importantes en San Andrés: esta fue la razón