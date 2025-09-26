Así será el regreso de Luis Fernando Hoyos a MasterChef Celebrity: ya hay fecha

Luego de que Luis Fernando Hoyos se haya ausentado en MasterChef Celebrity Colombia, se confirmó la fecha de su regreso.

¿Por qué LuisFer se ausentó en MasterChef Celebrity Colombia?

Recordemos que el actor estuvo ausente en varios capítulos de la cocina más famosa de Colombia, lo que generó preocupación entre los internautas, quienes se preguntaban por su estado de salud. Su ausencia se debió a diferentes complicaciones médicas que lo mantuvieron incapacitado.

Cabe destacar que no fue el único en apartarse temporalmente de la competencia, pues también estuvieron ausentes Valentina Taguado, el actor Raúl Ocampo y la presentadora Claudia Bahamón.

Tuvimos un virus brutal que roto por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. Luis Fer estuvo muy muy muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo accidente en la cocina, expresó Claudia Bahamón por medio de sus redes sociales.

¿Cuándo volverá Luis Fernando Hoyos a MasterChef Celebrity?

Luis Fernando Hoyos regresará este viernes 26 de septiembre a las 8:00 p.m. a través del Canal RCN, con el reto de seguir demostrando su talento gastronómico y conquistar nuevamente a los jueces. Como parte de las reglas del concurso, su reingreso se dará con el delantal negro.

Su regreso generó opiniones divididas en redes sociales: mientras muchos internautas expresaron incomodidad al considerarlo una decisión injusta, otros celebraron con entusiasmo la oportunidad de volver a verlo en la competencia.

Lo que piensen me tiene sin cuidado. No tengo que darle explicaciones a nadie, expresó Luis Fernando Hoyos.

Reacciones del regreso de Luis Fernando Hoyos a MasterChef Celebrity Colombia

Tras varias semanas de competencia, algunos participantes manifestaron abiertamente que no les gustaría ver de regreso al actor. Incluso, Nicolás de Zubiría señaló que muchos de los abrazos que se han visto en la cocina provienen de “personas judas”, en alusión a la falta de sinceridad entre algunos concursantes.

Ahora, la expectativa se centra en el regreso del participante y en cómo se desarrollará su desempeño dentro de la cocina más famosa de Colombia.