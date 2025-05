Participante confrontó cara a cara a Yina Calderón en La Casa de los Famosos: ¿qué le dijo?

La tensión está creciendo cada vez más en La Casa de los Famosos Colombia 2025 porque se han presentado múltiples desacuerdos durante los últimos días.

Al igual que pasó con Mateo Varela y Norma Nivia, algunos participantes, como Yina Calderón, han tratado la relación entre Karina García y Andrés Altafulla como una estrategia.

En medio de ese panorama, Mateo Varela le ha expresado a Karina García que cree que se le están devolviendo los comentarios que ella alguna vez le hizo y que, por lo tanto, tiene que ser fuerte para asumir la realidad.

Sin embargo, 'Peluche' no solo la ha culpado a ella, sino que también ha reconocido que Yina Calderón y 'La Toxi Costeña' hicieron varios comentarios en su contra. Por lo tanto, el actual líder de la semana le sustentó esa idea cara a cara a la DJ y le mencionó que está seguro de que el 'karma' llega en cualquier momento.

Mateo Varela no se quedó callado y confrontó a Yina Calderón por los comentarios del pasado en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Este 9 de mayo, frente a las cámaras, Mateo Varela no se quedó callado y le recordó a Yina Calderón que ella fue una de las personas que más comentarios hizo en su contra.

"Es recordarle a la gente que tiene mala memoria que el karma existe y que lo que me hizo usted (Yina), Karina y 'La Toxi' todo el tiempo, pues se les está devolviendo", le dijo Mateo Varela a la DJ.

"Yo no me había acordado de todo lo que me habían hecho, pero me vine a acordar del juicio en el que me dijeron misógino y lo del cáncer de mi mamá. Usted también me dijo", agregó Mateo Varela frente a Yina Calderón.

¿Cuál fue la respuesta de Yina Calderón tras la confrontación de Mateo Varela en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Luego de las palabras de Mateo Varela, Yina Calderón aceptó que ella sí realizó comentarios desafortunados y que, por lo tanto, en cierto punto, entiende la actitud que está teniendo el competidor en esta recta final.

"Yo sí he dicho y lo sostengo", fue la respuesta exacta de Yina Calderón. ¿Qué continuará pasando en el reality? Entérese en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.