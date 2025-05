Mateo Varela rompe el silencio al ver su nominación: ¿se sintió molesto con Yina?

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, vivieron una de las noches más polémicas de la competencia, según manifestaron algunos famosos. La más reciente eliminación de Yina Calderón generó todo tipo de reacciones entre los habitantes que aún se mantienen en la competencia.

La última labor de Yina Calderón fue dejar a uno de sus compañeros en la placa de nominados por lo que dicha decisión generó discordia entre algunos famosos. No obstante, Mateo se llevó una gran sorpresa ya que manifestó que no se esperaba la nominación por parte de Calderón.

Aunque Altafulla y La Jesuu expresaron sentirse sorprendidos al no haber sido nominados por la mujer, con quien tuvieron importantes conflictos, Varela tomó un espacio, en medio de la cocina del lugar, para desahogarse sobre lo que estaba sintiendo en aquel instante.

Según sus declaraciones, llegó a sentirse impotente ya que tuvo que recibir comentarios despectivos, por parte de Calderón, mientras que logró defenderse al no querer protagonizar una pelea con una mujer. Aunque recalcó que dichas circunstancias son propias de un juego, no evitó sentirse mal por las presuntas críticas de la más reciente eliminada.

Yo no le pude responder nada, entonces esa fue una pelea perdida porque me trata feo, a mí me duele y yo no puedo hacer nada porque si yo le digo lo mínimo después me tildan de machista, señaló.