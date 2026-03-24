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Matías Mier no se guardó nada y reaccionó tras las declaraciones de Melissa Martínez sobre la infidelidad: "ya supérame"

Melissa Martínez, después de varios años, reveló cómo se dio cuenta de que le estaban siendo infiel.

Foto: @mati.mier y @melissamartineza en Instagram.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
07:55 a. m.
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En los últimos días, Melissa Martínez, después de varios años, rompió el silencio y habló del fin de su matrimonio con Matías Mier, el futbolista uruguayo.

La reconocida periodista reveló que se dio cuenta de la infidelidad tras contestar una llamada en la madrugada y, posteriormente, ver una foto en una revista de chismes.

Melissa Martínez contó cómo descubrió la infidelidad de Matías Mier
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Además, también expresó que se divorció en tiempo récord porque realizó la firma de papeles en tan solo cuatro días y que, por lo menos, le hubiera gustado recibir una disculpa tras lo sucedido.

Las declaraciones de Melissa Martínez rápidamente se viralizaron debido a que nunca antes había hablado del tema y, en las últimas horas, Matías Mier, que tuvo un paso por Independiente Santa Fe y Junior, reaccionó en Instagram.

¿Qué fue lo que dijo el futbolista uruguayo que actualmente está jugando en El Salvador? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la reacción de Matías Mier tras las declaraciones de Melissa Martínez sobre la infidelidad

Luego de que Melissa Martínez contó detalles inéditos del fin de su relación con Matías Mier, el futbolista subió una historia a Instagram con varios mensajes que denotan risa.

Además, esa publicación estuvo acompañada de la canción 'Ya supérame', de Grupo Firme, en la que se plantea lo siguiente:

Ya supérame porque yo ya te olvidé; ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Ya supérame y deja de hablar mal de mí; tienes que saber perder, igualito que sabes mentir

Valentina Rendón, la pareja de Matías Mier, también reaccionó a las declaraciones de Melissa Martínez

Antes de la reacción de Matías Mier, Valentina Rendón, su actual pareja, envió un mensaje en un post de Instagram.

Pareja de Matías Mier lanzó indirecta a Melissa Martínez tras declaraciones de infidelidad
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La también comunicadora publicó un video de varios momentos en los que el uruguayo estaba consintiendo a su bebé y puso la siguiente descripción:

"'El peor hombre del mundo' un día cualquiera. Eres el tipo de riqueza que el dinero no puede comprar. Te amamos".

 

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