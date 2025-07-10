CANAL RCN
Preocupación: icónico actor reveló que le volvieron a descubrir cáncer

El actor fue diagnosticado con cáncer por quinta vez. Este fue el mensaje que escribió en redes sociales.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
05:30 p. m.
Los fanáticos de la televisión, especialmente en México, se encuentran preocupados debido a que una reconocida estrella de la actuación reveló que tendrá que enfrentar el cáncer por quinta vez.

Mauricio Martínez, el actor y cantante que ha hecho parte de producciones como 'Sex and the city', 'Atrévete a soñar', 'Como dice el dicho' y 'Nuestra vida', informó que le descubrieron nuevos tumores en su vejiga.

Sin embargo, esta estrella de 47 años y que es oriundo de Monterrey, aseguró que volverá a batallar con fuerza y amor como en las cuatro ocasiones anteriores.

Así fue como Mauricio Martínez, el reconocido actor de México, reveló que tiene cáncer por quinta vez

En un post de Instagram, Mauricio Martínez hizo énfasis en que le volvieron a detectar cáncer en su vejiga, pero que no lo recibe como una mala noticia, sino que como un motivo más para valorar la vida.

"Después de siete años en remisión y quince años y medio de luchar vs. el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que la enfermedad ha regresado a mi vejiga. Pero, no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo avisó a tiempo y que hoy no solo estoy en excelentes manos con mi equipo médico, sino que en manos de Dios con fe, ánimo, rodeado de amor y de toda la fuerza", comenzó escribiendo el actor Mauricio Martínez en Instagram.

"Ya me sé el camino. Hoy soy un sobreviviente de cáncer y por quinta vez continúo en la lucha y estoy aquí sano, fuerte y con una sonrisa después de meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro. Aún quedan muchas canciones por cantar y muchas historias por contar", concluyó.

Estas han sido las reacciones después de que Mauricio Martínez, el reconocido actor de México, reveló que tiene cáncer por quinta vez

Luego de que los seres queridos y los seguidores de Mauricio Martínez leyeron su mensaje, le transmitieron múltiples mensajes de ánimo y fortaleza.

"Te amo, hermano, eres un guerrero", "abrazo fuerte y apretado", "mucha luz y buena vibra", "Dios te llene de bendiciones", "yo pediré por ti", "mis respetos", "saldrás adelante" y "ánimo, Mau", han sido algunas de las palabras expresadas.

 

