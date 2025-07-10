CANAL RCN
Deportes

Importante jugador multicampeón de selección reveló que fue diagnosticado con cáncer

El jugador informó la noticia a través de sus redes sociales y explicó cómo ha avanzado el tratamiento.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
02:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del fútbol se encuentra sorprendido y preocupado debido a que un importante jugador brasileño que ha sido multicampeón, ha hecho parte de la selección absoluta desde el 2014 y es el excapitán del Flamengo y el actual líder del Bahía, reveló que fue diagnosticado con cáncer.

Se trata de Everton Ribeiro, el oriundo de Arujá, Brasil, que tiene 36 años y también ha militado en equipos como Corinthians, São Caetano, Coritiba, Cruzeiro y Al-Ahli.

Luto profundo en el fútbol: murió un histórico jugador de selección
RELACIONADO

Luto profundo en el fútbol: murió un histórico jugador de selección

El volante '10' informó la noticia a través de su cuenta de Instagram y aseguró que ya tuvo que ser operado.

Así fue como Everton Ribeiro, el importante jugador que ha hecho parte de la Selección de Brasil, reveló que tiene cáncer

El 6 de octubre de 2025, mediante un post desde el Cristo Redentor de Brasil, Everton Ribeiro informó cuál fue el tipo de cáncer que le dedicaron.

"Hola, amigos, necesito compartir algunas noticias con ustedes. Hace aproximadamente un mes me diagnosticaron con cáncer de tiroides", comenzó expresando Everton Ribeiro.

"Hoy me operaron y todo salió bien gracias a Dios. Sigo en recuperación, con fe y el apoyo de mi familia y ustedes. Gracias por cada una de las oraciones y el amor. Tenerlos a mi lado hace la diferencia y estoy seguro de que ganaremos esta batalla juntos", complementó.

El mundo del fútbol le ha expresado su apoyo a Everton Ribeiro, el jugador de la Selección de Brasil que informó que tiene cáncer

La Selección de Brasil comentó el post de Everton Ribeiro y le dedicó unas palabras de aliento en medio de su emergencia médica.

"Vamos, crack. Toda la nación verde y amarilla está contigo", fue el mensaje.

Murió influencer brasileña, exnovia de una figura del Manchester City: ¿Qué pasó?
RELACIONADO

Murió influencer brasileña, exnovia de una figura del Manchester City: ¿Qué pasó?

Además, en Flamengo, el equipo en el que Everton Ribeiro fue multicampeón e hizo historia, también le hicieron saber que están pendientes de él.

"Everton, hoy no defiendes nuestros colores, pero queremos que sepas que siempre te acompañaremos y protegeremos. Flamengo y la Nación te desean mucha fuerza y pronta recuperación", le manifestaron.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

"El ‘Gato’ Pérez no va más como director deportivo de Millonarios": hay cambios en el club

Millonarios

Millonarios vs. América de Cali, el que pierde se despide de la pelea: fecha, hora y TV

Mundial Sub 20

🔴 EN VIVO 🔴 Ucrania vs. España por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Otras Noticias

Ecopetrol

Piden investigación a Ricardo Roa y al ministro Guillermo Jaramillo por campaña de Gustavo Petro

El alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Bancolombia

Bancolombia hace cambio drástico: anunció nuevos horarios en todas sus oficinas del país

Bancolombia anunció cambio de horarios en todas sus sucursales desde el 6 de octubre de 2025. Conoce los nuevos horarios de atención y los motivos detrás del ajuste.

Artistas

Esperanza Gómez tuvo que realizarse un procedimiento de emergencia en su columna: este es su estado de salud

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado

Accidente de tránsito

Murió influencer brasileña, exnovia de una figura del Manchester City: ¿Qué pasó?