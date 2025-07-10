Importante jugador multicampeón de selección reveló que fue diagnosticado con cáncer

El mundo del fútbol se encuentra sorprendido y preocupado debido a que un importante jugador brasileño que ha sido multicampeón, ha hecho parte de la selección absoluta desde el 2014 y es el excapitán del Flamengo y el actual líder del Bahía, reveló que fue diagnosticado con cáncer.

Se trata de Everton Ribeiro, el oriundo de Arujá, Brasil, que tiene 36 años y también ha militado en equipos como Corinthians, São Caetano, Coritiba, Cruzeiro y Al-Ahli.

El volante '10' informó la noticia a través de su cuenta de Instagram y aseguró que ya tuvo que ser operado.

Así fue como Everton Ribeiro, el importante jugador que ha hecho parte de la Selección de Brasil, reveló que tiene cáncer

El 6 de octubre de 2025, mediante un post desde el Cristo Redentor de Brasil, Everton Ribeiro informó cuál fue el tipo de cáncer que le dedicaron.

"Hola, amigos, necesito compartir algunas noticias con ustedes. Hace aproximadamente un mes me diagnosticaron con cáncer de tiroides", comenzó expresando Everton Ribeiro.

"Hoy me operaron y todo salió bien gracias a Dios. Sigo en recuperación, con fe y el apoyo de mi familia y ustedes. Gracias por cada una de las oraciones y el amor. Tenerlos a mi lado hace la diferencia y estoy seguro de que ganaremos esta batalla juntos", complementó.

El mundo del fútbol le ha expresado su apoyo a Everton Ribeiro, el jugador de la Selección de Brasil que informó que tiene cáncer

La Selección de Brasil comentó el post de Everton Ribeiro y le dedicó unas palabras de aliento en medio de su emergencia médica.

"Vamos, crack. Toda la nación verde y amarilla está contigo", fue el mensaje.

Además, en Flamengo, el equipo en el que Everton Ribeiro fue multicampeón e hizo historia, también le hicieron saber que están pendientes de él.

"Everton, hoy no defiendes nuestros colores, pero queremos que sepas que siempre te acompañaremos y protegeremos. Flamengo y la Nación te desean mucha fuerza y pronta recuperación", le manifestaron.