"Me hizo llorar": reacciones tras la salida de Pichingo en MasterChef Celebrity

Se conoció al último participante que quedó por fuera de MasterChef Celebrity Colombia y no logró entrar como semifinalista.

¿Quién es el participante eliminado de MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo se enfrentaron al reto de eliminación para conocer quienes eran los participantes que iban a quedar en la semifinal de la competencia.

El reto consistía en tener 75 minutos para preparar un plato salado y otro de dulce, demostrando su técnica, creatividad y avances que tiene en la competencia.

Luego de la degustación, los jueces Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch tomaron la decisión de que el comediante, Pichingo fuera el eliminado de la competencia, ya que su plato profiterol no cumplió con las expectativas realizadas.

Reacciones tras la eliminación de Pichingo en MasterChef Celebrity Colombia

Como era de esperarse, el comediante se despidió de todos sus compañeros y cerró su participación con varias trovas improvisadas, provocando risas y aplausos en el set.

Por un lado, Jorge Rausch aseguró que fue un placer verlo crecer en la cocina y destacó la gran admiración que siente por él.

Por su parte, Belén Alonso afirmó que Pichingo le enseña a la gente a no quejarse, razón por la cual lo valora profundamente.

Siempre salir con una sonrisa..estoy tan feliz de haberte conocido y me declaró tu fan, destacó la chef.

Mientras tanto, en redes sociales, los internautas expresaron que su salida fue especialmente dolorosa y resaltaron su desempeño a lo largo de la competencia. Entre los comentarios se leía: “Excelente persona”, “No ganaste MasterChef, pero te ganaste el corazón y la admiración de muchos” y “La salida de Pichinguito me hizo llorar”.