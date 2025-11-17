Dolor en la cocina de Masterchef Celebrity: este fue el participante eliminado cerca de la semifinal

La cocina de MasterChef se vistió de nostalgia y tensión en el último y más emotivo reto de eliminación antes de la esperada final. Con solo cuatro participantes en contienda, la presión se sentía en el ambiente mientras competían por los tres codiciados cupos a la semifinal.

El desafío consistió en una prueba libre, pero rigurosa: crear dos platos, uno dulce y otro salado, que obligatoriamente debían incluir una preparación clave en el Horno Challenger. Con solo 75 minutos y la despensa abierta, los participantes se enfrentaron a sus nervios y al reloj.

Antes de que el tiempo comenzara, la emoción tomó el centro del set. En un momento de profunda nostalgia, los chefs preguntaron a quién dedicaban sus platos. Las lágrimas no se hicieron esperar, especialmente cuando Valentina fue retada a dedicar un mensaje a alguien de la cocina a quien nunca pensó dirigirse; conmovida, escogió a su compañera, Michelle.

Un reto que puso las emociones a flor de piel

El reto no estuvo exento de momentos de pánico. Michelle sufrió una crisis inesperada al recogerse un dedo, temiendo que el percance la hiciera perder minutos cruciales. Mientras los concursantes trabajaban, el chef Nicolás ofreció una breve pero valiosa MasterClass sobre la preparación de Buñuelos en waflera, un respiro didáctico en medio de la contienda.

Valentina abrió la cata con "Paseo taguado", presentando una milhoja y una tartaleta de espinacas y acelga. Su ejecución fue casi impecable, recibiendo solo la recomendación de incluir un acompañamiento a su plato salado.

Por otro lado, Carolina presentó "Un camino de felicidad", un pescado delicioso pero que, tanto en el plato dulce como en el salado, los chefs consideraron incompleto, pidiendo mejorar el emplatado.

Además de ello, Michelle sorprendió gratamente con "Antes del amanecer". Sus dos preparaciones fueron catalogadas de sensacionales, bonitas y deliciosas, destacándose como un gran plato de la noche.

Finalmente, Pichingo compitió con "La hazaña", que incluía una lasaña y unas repollas. Lamentablemente, la lasaña estaba "espichada" y la repolla resultó algo "vacía" en su interior. Y Violeta presentó "Pasaporte a la semifinal", un encocado de conchas. Aunque el postre fue alabado por su sabor, recibió una crítica constructiva sobre la limpieza de los mejillones.

Este fue el eliminado de la cocina de MasterChef Celebrity

Tras la deliberación, los chefs anunciaron a los tres afortunados que se convertían en semifinalistas: Valentina, Carolina y Violeta.

Finalmente, en un momento cargado de tristeza, los chefs anunciaron que el sueño de llegar a la final terminaba para Pichingo, quien, a pesar de su esfuerzo y recorrido, fue el último en abandonar las cocinas en esta etapa crucial.

La semifinal queda ahora definida, con Valentina, Alejandra Carolina y Violeta listas para dar la batalla final por el título de MasterChef.