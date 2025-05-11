CANAL RCN
Tendencias

Así se puede instalar WhatsApp en el Apple Watch: paso a paso para activarlo

La nueva app está disponible para los modelos Apple Watch Series 4 o posteriores que cuenten con watchOS 10.

Apple Watch - WhatsApp
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
01:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sistema de mensajería WhatsApp anunció una gran novedad para los usuarios de Apple Watch, con el lanzamiento de su aplicación para el reloj inteligente.

Usuarios reportan caída masiva de WhatsApp Web: ¿qué se sabe del posible daño?
RELACIONADO

Usuarios reportan caída masiva de WhatsApp Web: ¿qué se sabe del posible daño?

 

WhatsApp llega oficialmente al Apple Watch

Meta, la compañía propietaria de la plataforma, confirmó que los usuarios ahora podrán mantenerse conectados directamente desde su Apple Watch, sin necesidad de tener su iPhone a la mano para revisar mensajes o responder conversaciones.

La nueva app está disponible para los modelos Apple Watch Series 4 o posteriores que cuenten con watchOS 10 o versiones superiores, ofreciendo mayor autonomía y comodidad para quienes requieren comunicación constante durante el día.

iPhone 17 hace historia: las acciones de Apple alcanzan su máximo valor
RELACIONADO

iPhone 17 hace historia: las acciones de Apple alcanzan su máximo valor

¿Qué se puede hacer con WhatsApp en el Apple Watch?

La versión para el reloj inteligente permite acceder a varias funciones clave que mejoran la experiencia de mensajería:

  • Recibir notificaciones de llamadas entrantes.
  • Leer mensajes completos directamente desde la pantalla del reloj.
  • Escuchar y enviar mensajes de voz.
  • Responder con texto o emojis.
  • Acceder al historial de conversaciones recientes.

Con estas opciones, los usuarios podrán interactuar con sus contactos sin depender del teléfono, lo que resulta especialmente útil para quienes están en movimiento o realizando actividades diarias.

Nueva estafa en WhatsApp Web: así roban dinero usando archivos falsos enviados por tus contactos
RELACIONADO

Nueva estafa en WhatsApp Web: así roban dinero usando archivos falsos enviados por tus contactos

¿Cómo instalar WhatsApp en Apple Watch?

Para disfrutar de esta nueva función, es necesario tener la aplicación WhatsApp actualizada en el iPhone. En la mayoría de los casos, la instalación se realiza automáticamente en el Apple Watch.

Si no aparece, el usuario puede hacerlo manualmente siguiendo estos pasos:

  1. Abrir la aplicación Watch en el iPhone.
  2. Desplazarse hasta la sección “Apps disponibles”.
  3. Pulsar el botón “Instalar” junto a WhatsApp.

Una vez activada, la app permite leer mensajes, escuchar audios y responder chats rápidamente desde la muñeca, facilitando la comunicación sin necesidad de sacar el teléfono.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Carín León en El Campín: Bogotá se prepara para recibir al ícono de la música regional mexicana

Artistas

Furor en la industria: Daddy Yankee y Bizarrap anuncian su primera colaboración

Astrología

Mhoni Vidente lanzó fuerte predicción sobre el destino de Gustavo Petro: "Caerá preso"

Otras Noticias

Bogotá

“Botaba sangre por la nariz y la boca”: estremecedora confesión del amigo de Jaime Esteban Moreno

El testigo clave del caso reveló detalles desgarradores de cómo fue el ataque a golpes contra su mejor amigo.

Fútbol femenino

Selección Colombia de Creadoras de Contenido hará su presentación oficial con causa social en El Campín

Bogotá recibirá a la Selección Colombia de Creadoras de Contenido en un evento que mezcla deporte y ayuda social.

Francia

Tragedia en Francia: sujeto arrolló a varias personas y dejó al menos cinco heridos

Turismo

Importante aerolínea lanza descuentos de hasta 70% en Colombia para viajar hasta mayo 2026

Enfermedades

Estudio refuerza interés sobre las vacunas contra el Covid en niños y adolescentes