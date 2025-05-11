Así se puede instalar WhatsApp en el Apple Watch: paso a paso para activarlo

El sistema de mensajería WhatsApp anunció una gran novedad para los usuarios de Apple Watch, con el lanzamiento de su aplicación para el reloj inteligente.

WhatsApp llega oficialmente al Apple Watch

Meta, la compañía propietaria de la plataforma, confirmó que los usuarios ahora podrán mantenerse conectados directamente desde su Apple Watch, sin necesidad de tener su iPhone a la mano para revisar mensajes o responder conversaciones.

La nueva app está disponible para los modelos Apple Watch Series 4 o posteriores que cuenten con watchOS 10 o versiones superiores , ofreciendo mayor autonomía y comodidad para quienes requieren comunicación constante durante el día.

¿Qué se puede hacer con WhatsApp en el Apple Watch?

La versión para el reloj inteligente permite acceder a varias funciones clave que mejoran la experiencia de mensajería:

Recibir notificaciones de llamadas entrantes.

Leer mensajes completos directamente desde la pantalla del reloj.

Escuchar y enviar mensajes de voz.

Responder con texto o emojis.

Acceder al historial de conversaciones recientes.

Con estas opciones, los usuarios podrán interactuar con sus contactos sin depender del teléfono, lo que resulta especialmente útil para quienes están en movimiento o realizando actividades diarias.

¿Cómo instalar WhatsApp en Apple Watch?

Para disfrutar de esta nueva función, es necesario tener la aplicación WhatsApp actualizada en el iPhone. En la mayoría de los casos, la instalación se realiza automáticamente en el Apple Watch.

Si no aparece, el usuario puede hacerlo manualmente siguiendo estos pasos:

Abrir la aplicación Watch en el iPhone. Desplazarse hasta la sección “Apps disponibles”. Pulsar el botón “Instalar” junto a WhatsApp.

Una vez activada, la app permite leer mensajes, escuchar audios y responder chats rápidamente desde la muñeca, facilitando la comunicación sin necesidad de sacar el teléfono.