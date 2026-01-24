Esta es la mejor época para ver las auroras boreales en Noruega

Las auroras boreales, uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta, atraen cada año a miles de viajeros hacia el norte de Noruega, donde las condiciones geográficas y climáticas favorecen su aparición.

Identificadas con ese cielo danzante de luces verdes, violetas y rosas, las auroras son producto de la interacción entre partículas solares y el campo magnético terrestre, fenómeno que ocurre con mayor frecuencia en latitudes cercanas al Ártico.

Para quienes planean un viaje para observarlas, elegir la época correcta es clave para maximizar las probabilidades de presenciar este fenómeno.

¿Cuál es la mejor época para ver auroras boreales en Noruega?

La temporada tradicional para observar auroras boreales en Noruega abarca desde finales de septiembre hasta principios de abril, periodo en el que las noches son suficientemente largas y oscuras para que las luces se hagan visibles en el cielo.

Los meses centrales de noviembre a febrero se consideran los de mayor actividad debido a que en esos meses las noches son más extensas, especialmente sobre el Círculo Polar Ártico, lo que incrementa las posibilidades de ver auroras intensas y frecuentes.

Durante esta estación invernal, la ausencia de luz solar prolongada genera condiciones ideales: largos periodos de oscuridad, cielos despejados en regiones septentrionales como Tromsø, Alta o las islas Lofoten, y atmósferas frías que favorecen la claridad visual.

Además, los equinoccios de otoño y primavera (alrededor de finales de septiembre y marzo) suelen coincidir con una mayor actividad geomagnética, lo que puede potenciar las auroras incluso fuera del pico invernal.

Es importante resaltar que, aunque el periodo de invierno es el más recomendado, las auroras pueden surgir en cualquier momento durante estas fechas siempre que el cielo esté oscuro y libre de contaminación lumínica.

Igualmente, monitorear las condiciones meteorológicas y las predicciones de actividad solar puede aumentar significativamente las probabilidades de éxito para los observadores.

¿Qué factores influyen en la visibilidad de las auroras fuera del invierno?

Aunque el invierno es estadísticamente el mejor momento, existen ventajas en los meses de finales de septiembre, octubre y marzo.

Durante estos periodos astronómicos, fenómenos como los equinoccios generan condiciones geomagnéticas favorables, lo que puede resultar en auroras particularmente intensas y coloridas, además de temperaturas algo más suaves que facilitan la experiencia al aire libre.

No obstante, ver auroras boreales no está garantizado, ya que se trata de un fenómeno natural impredecible, sujeto a factores como actividad solar, nubosidad y contaminación lumínica.

Planificar un viaje con al menos tres a cinco noches en zonas alejadas de las ciudades aumenta las oportunidades de avistamiento, permitiendo múltiples intentos en condiciones óptimas.

Si bien cualquier noche oscura de septiembre a abril puede ofrecer una posibilidad de observar el cielo iluminado por auroras boreales, los meses de noviembre a febrero concentran las mejores condiciones, combinando largas noches y mayor frecuencia de actividad geomagnética en el cielo noruego.