Melissa Gate rompió el silencio y aclaró si Sebastián Arias, el nuevo integrante de La Casa de los Famosos, le gusta o no

El actor y modelo Sebastián Arias, de 34 años, se convirtió en el nuevo integrante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 el pasado jueves 6 de marzo y, desde ese entonces, ha intentado llevar una buena relación con todos los participantes.

En sus primeros días en la 'casa más famosa del país', Sebastián se ha mostrado como un buen conversador y, a modo de cordialidad, les ha ofrecido cafés a todas las mujeres del reality.

Sin embargo, en medio de ese actuar, en La Casa de los Famosos Colombia 2025 ha surgido el rumor de que Sebastián Arias tendría un gusto por Melissa Gate y que ella no le sería indiferente. En consecuencia, en las últimas horas, la creadora de contenido rompió el silencio y aclaró toda la verdad. ¿Qué dijo?

¿A Melissa Gate le gusta Sebastián Arias? Esto dijo la participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Les voy a contar algo, me están involucrando con el nuevo y a mí ese tipo de confianzas no me gustan", afirmó Melissa Gate frente a una de las cámaras de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"A mí ese señor ni siquiera me gusta y cero que me importa", agregó. Además, este 12 de marzo, en un 'juicio' que realizó Karen Sevillano en la casa, Melissa dijo frente a todos los participantes que Sebastián les lleva café o agua a todas y que siente que lo hace porque es una buena persona y no porque tenga alguna mala intención.

De igual manera, detalló que si el actor quiere ser su amigo, ella está dispuesta porque lo ha percibido como un hombre "bacano".

Melissa Gate reconoció que sí le gusta alguien: ¿quién será?

"Me gusta alguien que no puedo decir porque me regañan. Entonces me tengo que quedar callada porque no sé si creerle", manifestó Melissa Gate.

"Además, prefiero no hablar porque ustedes arruinan todo. Uno les dice quién le gusta y ya después esa persona no le dice nada a uno porque ustedes se van a comentar y a decir cosas. Muy chismosos, me han dañado muchas relaciones y por eso la próxima la pienso tener en secreto", concluyó.

