¡Se prendió la pelea! Melissa Gate y Yina Calderón se enfrentaron con todo en La Casa de los Famosos

La tensión sigue en aumento dentro de La Casa de los Famosos Colombia, y en esta ocasión, las protagonistas de una nueva confrontación fueron Melissa Gate y Yina Calderón.

Ambas figuras públicas han mantenido una relación tensa desde el inicio del reality, pero este último altercado dejó en evidencia la creciente rivalidad entre ellas.

El episodio más reciente del programa mostró un nuevo juicio convocado por El Jefe, en el que las denominadas ‘Chicas Fuego’ fueron señaladas por supuestos malos tratos hacia otros participantes y comentarios que, según algunos, no son del todo verídicos.

Fue en este contexto que Melissa Gate tomó la palabra para presentar una demanda verbal en contra de Yina Calderón, asegurando que la empresaria constantemente la ataca sin razón aparente.

Melissa Gate no dudó en exponer su molestia ante el resto de los concursantes y el público del reality.

Con un tono firme, expresó su incomodidad ante la actitud de Yina Calderón, afirmando que ha sido objeto de constantes ataques y que, a pesar de intentar ignorarla, los enfrentamientos no cesan.

Yina Calderón todo el tiempo me está agrediendo sin yo hacerle nada, muchas veces la ignoro simplemente, la dejo pasar y la verdad me tiene cansada, declaró Melissa ante el tribunal del programa.

La respuesta de Yina Calderón no se hizo esperar. Con su estilo frontal y sin filtros, le respondió directamente a Melissa, negando ser la única que protagoniza los conflictos y señalando que los enfrentamientos entre ambas han sido mutuos.

No venga a hacerse la asolapa y morronga diciendo que nunca me hace nada porque como yo la ataco usted me ataca, replicó Yina en medio del juicio.