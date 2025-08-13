CANAL RCN
Tendencias

Melissa Gate se fue con todo contra Karina García y la modelo la enfrentó: así fue el 'picante' cruce

Las exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se dijeron de todo a través de las redes sociales. Así está la situación.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
07:35 p. m.
A pesar de que La Casa de los Famosos Colombia 2025 ya se acabó hace unos meses, los cruces entre algunos de sus exparticipantes siguen siendo constantes.

En la recta final del reality, la relación entre Melissa Gate y Karina García fue muy polémica y, por lo tanto, las disputas han continuado en el mundo exterior.

Durante las últimas horas, Melissa Gate arremetió contra Karina García en unas publicaciones de X e Instagram y la modelo no se quedó callada, sino que respondió en dos oportunidades. ¿Qué se dijeron? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte cruce entre Melissa Gate y Karina García, las exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025

En horas de la mañana de este 13 de agosto de 2025, Melissa Gate escribió un polémico mensaje que los internautas asociaron de inmediato con Karina García. "El problema es que mientas, morronga", fueron las picantes palabras que utilizó la creadora de contenido.

Tras esa situación, Karina García reaccionó a las pocas horas y escribió en X que las personas que hablaban mal de ella tenían una vida vacía.

"Que vacía debe sentirse una persona para que su vida se limite a hacer 'lives' en TikTok y hablar mal de alguien. Me sigues tirando y yo sigo facturando. Que Dios te bendiga porque lo vas a necesitar", fue el tweet de la modelo paisa.

Sin embargo, no todo terminó ahí, sino que Melissa Gate volvió a pronunciarse en una historia de Instagram. "No se desquiten conmigo, yo no tengo la culpa de sus miserables vidas", escribió la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Y, ante ese nuevo pronunciamiento, Karina García subió un video bailando una canción que, según los internautas, puede ser dedicada a Melissa Gate.

"Se te puede multiplicar las cosas feas que tú me deseas. ¿Qué se siente subir una imagen tirándome pullas y que yo no las vea". Se te ve que no me soportas", dice la letra de la canción que publicó Karina García.

¿Qué ha pasado con Melissa Gate y Karina García tras La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Melissa Gate y Karina García fueron dos de las participantes más influyentes de La Casa de los Famosos Colombia 2025. En consecuencia, se les abrieron varias puertas tras su regreso al mundo exterior.

En el caso de la creadora de contenido, ha informado que se encuentra realizando un par de proyectos musicales.

Mientras tanto, por el lado de la modelo, ha estado creando contenido para las redes sociales y generando alianzas con grandes marcas.

 

