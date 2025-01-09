CANAL RCN
Pareja de Aida Victoria volvió a reaccionar tras rumores de la supuesta paternidad de Westcol

Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, ya había emitido un pronunciamiento en el que aseguró que su paternidad no está en duda.

Foto: @jdt21_5 y @aidavictoriam en Instagram.

septiembre 01 de 2025
08:38 a. m.
En los últimos días, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, su pareja, han estado envueltos en múltiples rumores.

Yina Calderón, la reconocida exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, afirmó en un video que se había enterado de que Mr. Stiven, el famoso streamer, tenía el 'chisme bomba' de que Westcol sería el papá del hijo de Aida Victoria Merlano.

No obstante, la también DJ indicó que aún no tenía las pruebas suficientes para corroborar si esa información era verdad o mentira.

Tras ese rumor, Aida Victoria Merlano negó de inmediato lo dicho por Yina Calderón y Juan David, Tejada, su pareja, también emitió un fuerte pronunciamiento en el que aseguró que jamás ha negado de su paternidad.

"Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes, sino que ya involucra la vida privada de uno. Hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo sin pruebas y todo el mundo asume que es verdad. Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo", enfatizó Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano.

Adicionalmente, durante el fin de semana, Juan David Tejada publicó una historia en la que volvió a mostrarse orgulloso de su paternidad. ¿Cuál fue?

Esta fue la nueva historia de Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, tras los rumores de la supuesta paternidad de Westcol

Luego de su fuerte pronunciamiento contra los rumores de Yina Calderón, la pareja de Aida Victoria Merlano volvió a subir una foto teniendo a su hijo en sus brazos y le dedicó un mensaje lleno de amor.

"Te amo, amor mío. Me tienes muy chocho", fueron las palabras exactas de Juan David Tejada.

Además, la foto fue la siguiente:

