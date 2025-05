¿Próximo destino?: Melissa revela lo que hará al salir de La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, se encuentran atravesando por las últimas semanas de competencia, de modo que, el sentimentalismo ha invadido a algunos jugadores.

Por esto, el ‘Jefe’ decidió realizar una dinámica con la que buscó conocer algunos de los planes que los famosos realizarán, una vez salgan del programa.

La creadora de contenido tuvo su turno para compartir el que sería su próximo destino al terminar su participación en La Casa de los Famosos Colombia. De esta manera, reveló que se considera una persona sencilla ya que le gusta viajar por el territorio nacional.

Aunque también recalcó que no posee suficiente tiempo, ya que debe trabajar, añadió que le gustaría ir a una de las playas que se encuentran ubicadas en Cartagena. De esta manera, sus compañeros expresaron sentir asombro ante el requerimiento de la mujer ya que expresaron que era sencilla.

La verdad yo soy muy sencilla y a mi no me gustan los viajes largos y yo, en los viajes que he hecho, he comprobado que Colombia tiene paisajes tan espectaculares como los de otros lugares. Yo me conformo con irme para Cartagena otra vez, añadió.