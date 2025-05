¿Nostalgia?: la Toxi costeña se siente sola en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, se encuentran atravesando por una semana llena de cambios y sorpresas para el rumbo de la competencia. Sin embargo, la nostalgia ha invadido a algunos participantes, quienes manifestaron sentir el fin del juego.

La más reciente eliminación dio por terminado el popular grupo de ‘las chicas fuego’ por lo que la Toxi Costeña es la última mujer del equipo conformado, durante el inicio de la competencia. Por esta razón, la creadora de contenido manifestó sentirse triste y solitaria ya que Yina abandonó la competencia.

En una reciente ocasión, Cindy decidió recostarse en la sala del lugar para hablar con sus más fieles fanáticos, por medio de las cámaras de la casa. El momento se tornó bastante emotivo ya que la mujer realizó una reflexión sobre el nuevo rumbo del reality.

De esta manera, resaltó que nunca imaginó que Calderón iba a salir primero que ella por lo que ahora se encuentra sola. Aunque hizo énfasis en que es normal que la casa vaya quedando sola, no ocultó su inquietud al no tener un compañero para compartir.

No tengo tiempo de echarme a la pena ni ponerme a llorar porque ya viene la prueba de liderazgo. Soy muy opcionada para que me nominen entonces no puedo estar tentando al diablo, añadió.