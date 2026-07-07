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Viral I Messi falla penal ante Egipto y las redes sociales reaccionan con memes

El astro del fútbol ya es viral tras fallar desde el punto penal en los octavos de final.

Lionel Messi
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 07 de 2026
12:33 p. m.
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El mundo entero tiene los ojos puestos sobre la Copa del Mundo 2026 que se acerca cada vez más a sus fases finales con las que solo una selección levantará el gran trofeo.

Por supuesto, el mundo entero ya ha ido haciendo sus apuestas por algunas de las selecciones consideradas como las más fuertes.

La Selección Argentina ha generado todo tipo de reacciones para esta edición del Mundial ya que, pese a que millones de hinchadas celebran el triunfo del equipo de Lionel Messi, otros han manifestado su enérgico deseo por ver al actual ganador del mundo por fuera.

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Reacciones al penal fallido de Lionel Messi

No cabe duda de que cada vez que el argentino llega a las canchas con su equipo nacional hay fiesta en varios países. Su más reciente encuentro deportivo contra la Selección Egipto ya ha causado amplias reacciones en el mundo entero, pues el astro tuvo la oportunidad de marcar el empate del partido antes de finalizar el primer tiempo.

El protagonismo se lo llevó el arquero Mostafa Shobeir, quien logró adivinar el movimiento exacto del astro al desviar contundentemente la esfera que, a lo lejos, parecía ir direccionado directamente al arco.

El impacto se adueñó de la tribuna ‘albiceleste’ ya que todos los espectadores quedaron estupefactos al ver alejarse la oportunidad de igualar el marcador y acercarse a los cuartos de final.

Pero las reacciones siguieron movilizándose en redes sociales ya que cientos de internautas compartieron memes, videos e imágenes para comentar el inédito tiro que ya es viral en internet.

Una de las reacciones más polémicas corresponde a las del stremaer Speed, quien se encontraba justo detrás de la portería de Egipto e hizo diferentes gestos para intentar desviar la atención del argentino.

Dentro de los memes en internet se han realizado edits en donde se exaltó la influencia de la Selección Egipto por medio de sus figuras mitológicas que habrían llevado a Messi a fallar su tiro.

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¿Cuántos penales ha fallado Messi en los Mundiales?

Las definiciones desde el punto penal son una de las más comentadas en el mundo entero ya que estas son determinantes a la hora de definir un marcador.

Por esto, cada que Messi lanza desde esta posición la hinchada se estremece, pues, según expertos, las probabilidades de fallar suelen ser inferiores.

Por esto, portales internacionales han hecho un recuento de algunos de los penales más virales que ha fallado el argentino durante distintas Copas del Mundo.

El primero habría sido en el Mundial de Rusia 2018 al fallar la anotación contra Islandia. Sus otros penales por fuera de la cancha fueron Qatar 2022 contra Polonia y dos durante la Copa del Mundo 2026 contra Austria y ahora contra Egipto.

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