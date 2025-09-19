Meta y Ray-Ban presentaron las nuevas gafas con inteligencia artificial integrada

En un movimiento estratégico para llevar la inteligencia artificial a la vida cotidiana, el gigante tecnológico Meta reveló su nueva generación de dispositivos portátiles.

RELACIONADO Peligros ocultos en la Inteligencia Artificial generativa

El lanzamiento de estas gafas de alta tecnología de Meta, desarrolladas en colaboración con las icónicas marcas Ray-Ban y Oakley, busca redefinir la forma en que interactuamos con el mundo digital, ofreciendo una experiencia manos libres y completamente inmersiva.

¿Cómo son las nuevas Ray-Ban Displays?

El producto estrella de esta línea es el modelo Ray-Ban Displays, que se destaca por su tecnología de visualización avanzada. Estas gafas incorporan una diminuta pantalla proyectada en la lente, permitiendo a los usuarios visualizar información sin desviar la vista.

Funciones como leer mensajes, ver mapas en tiempo real y hacer videollamadas ahora se pueden realizar directamente en el campo de visión del usuario.

Además, integran capacidades de transcripción y traducción en vivo, convirtiéndolas en una herramienta invaluable para cualquier persona que necesite comunicarse en entornos multilingües.

Modelos, precios y el futuro de las gafas impulsadas con IA

Para un público más amplio, Meta ha actualizado el modelo Ray-Ban Meta Gen 2, que ahora cuenta con una cámara mejorada capaz de grabar videos en 3K de alta resolución.

Con un precio más accesible de US$379, estas gafas duplican su autonomía de batería a ocho horas, un punto clave para los usuarios que buscan un dispositivo de uso diario.

Para los entusiastas del deporte, la compañía presentó las Oakley Vanguard Sports Glasses, diseñadas con funciones específicas para el rendimiento físico, como la integración con plataformas como Strava y Garmin para el seguimiento de entrenamientos.

En esencia, la visión de Meta es hacer que la tecnología sea tan fluida que desaparezca en el fondo.

Estos dispositivos no solo se centran en la conectividad, sino que también mejoran la interacción personal a través de características como la cancelación de ruido para conversaciones.

El lanzamiento de las gafas de alta tecnología de Meta no es solo la presentación de un producto; es una declaración sobre el futuro de la computación, que promete un mundo donde la IA nos acompaña de forma intuitiva, sin necesidad de pantallas.