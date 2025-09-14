CANAL RCN
Tendencias

Adiós definitivamente a la SIM física: ¿cómo será el nuevo IPhone 17 en conectividad?

Apple anunció las principales novedades que tendrá el IPhone 17 en cuanto a conectividad.

IPhone 17
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
08:28 a. m.
Apple volvió a sacudir la industria tecnológica con la presentación mundial del nuevo iPhone 17, una generación que marca un antes y un después en la forma de concebir la conectividad móvil. La gran novedad anunciada por la compañía californiana es que, a partir de este modelo, desaparecerá por completo el puerto de la SIM física en todos los mercados del mundo.

Aunque en versiones pasadas Apple ya había experimentado con la eSIM, su implementación dependía del país o la región. Ahora, con el iPhone 17, la transición es absoluta: la bandeja para SIM queda en el pasado, consolidando a la eSIM como el único estándar global. Con esta decisión, Apple busca avanzar hacia dispositivos más seguros, con mayor resistencia al agua y al polvo, y con un diseño más simplificado.

Una apuesta por la conectividad digital

El paso a la eSIM definitiva abre la puerta a nuevas dinámicas de conectividad. Los usuarios podrán configurar múltiples líneas en un mismo dispositivo de forma digital, sin necesidad de intercambiar tarjetas físicas. Además, el proceso de activación será más rápido y seguro, reduciendo riesgos como la clonación de SIM o la pérdida de datos por manipulación de tarjetas.

Si bien este cambio representa un avance en términos de modernidad y seguridad, también generará un reto para algunos mercados donde la adopción de la eSIM aún no es masiva. Sin embargo, Apple confía en que la transición global impulsará a los operadores a acelerar la implementación de esta tecnología.

Precios y disponibilidad del iPhone 17

Las ventas anticipadas del nuevo iPhone 17 iniciarán este viernes 12 de septiembre de 2025, mientras que la disponibilidad oficial en tiendas comenzará el 19 del mismo mes. En países como Colombia, se espera que los dispositivos lleguen entre finales de septiembre e inicios de octubre.

Los precios oficiales anunciados son: iPhone 17 desde 799 dólares (aprox. $3.100.000), iPhone 17 Air en 999 dólares ($4.000.000), iPhone 17 Pro en 1.099 dólares ($4.300.000) y el iPhone 17 Pro Max en 1.199 dólares ($4.700.000). Cabe aclarar que en América Latina los valores podrían aumentar por impuestos y costos de importación.

Con esta nueva generación, Apple no solo lanza un smartphone con potencia y diseño renovado, sino que además redefine los estándares de la conectividad móvil a nivel mundial.

