"Va a ser catastrófico": impactante predicción de Mhoni Vidente para la segunda parte de noviembre

Luego de que se cumplió la primera parte de noviembre de 2025, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga, grabó un video con nuevas predicciones para el resto del mes.

Fue así como advirtió que, según su análisis, ocurrirán sucesos que serán muy complejos para países de Latinoamérica, de América del Norte y de Asia.

¿Cuáles fueron las advertencias exactas de Mhoni Vidente para la segunda parte de noviembre? ¿Cuál es ese fenómeno que, de acuerdo con ella, es prácticamente inaplazable? Entérese aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente predijo que la tormenta invernal será muy compleja en la segunda parte de noviembre

La reconocida astróloga que se encuentra radicada en México, manifestó que para el resto de noviembre sigue visualizando una temporada de cambios climáticos muy drásticos.

"Definitivamente, la tormenta invernal que se asoma va a ser catastrófica, ártica y con temperaturas de hasta 20 o 30 grados bajo cero en menos de un día. Son cosas atípicas y fueras de lugar porque esas tormentas se dan en enero o a principios de febrero, pero no a mediados de noviembre. Así que el cambio en cuestiones de clima va a seguir galopando en todos los sentidos y mucho más después del 11 de noviembre", señaló Mhoni Vidente.

"También esas energías siguen arrastrando los movimientos sísmicos en el mundo entero. Chile, Ecuador con uno de 6.6, México con uno de 6.9, California con 5.1, Alaska con 8.1 u 8.6 y Japón, que no se va a salvar, y le tocará vivir un sismo de 9.1 u 8.8", complementó la astróloga.

¿Qué más ha predicho Mhoni Vidente en noviembre?

En el mismo video en el que Mhoni Vidente habló de los cambios climáticos que impactarán al mundo, volvió a enfatizar que, desde su punto de vista, Nicolás Maduro no tendrá salida para abandonar el poder.

Según ella, el mandatario no está pudiendo dormir, sigue tomando malas decisiones y será encarcelado junto a toda su comitiva.