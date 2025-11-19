CANAL RCN
Tendencias

"Va a ser catastrófico": impactante predicción de Mhoni Vidente para la segunda parte de noviembre

La astróloga manifestó que su predicción impactaría a Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasaría?

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
07:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de que se cumplió la primera parte de noviembre de 2025, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga, grabó un video con nuevas predicciones para el resto del mes.

Fue así como advirtió que, según su análisis, ocurrirán sucesos que serán muy complejos para países de Latinoamérica, de América del Norte y de Asia.

"Nos va a caer": Mhoni Vidente sorprendió con preocupante predicción para noviembre
RELACIONADO

"Nos va a caer": Mhoni Vidente sorprendió con preocupante predicción para noviembre

¿Cuáles fueron las advertencias exactas de Mhoni Vidente para la segunda parte de noviembre? ¿Cuál es ese fenómeno que, de acuerdo con ella, es prácticamente inaplazable? Entérese aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente predijo que la tormenta invernal será muy compleja en la segunda parte de noviembre

La reconocida astróloga que se encuentra radicada en México, manifestó que para el resto de noviembre sigue visualizando una temporada de cambios climáticos muy drásticos.

"Definitivamente, la tormenta invernal que se asoma va a ser catastrófica, ártica y con temperaturas de hasta 20 o 30 grados bajo cero en menos de un día. Son cosas atípicas y fueras de lugar porque esas tormentas se dan en enero o a principios de febrero, pero no a mediados de noviembre. Así que el cambio en cuestiones de clima va a seguir galopando en todos los sentidos y mucho más después del 11 de noviembre", señaló Mhoni Vidente.

"También esas energías siguen arrastrando los movimientos sísmicos en el mundo entero. Chile, Ecuador con uno de 6.6, México con uno de 6.9, California con 5.1, Alaska con 8.1 u 8.6 y Japón, que no se va a salvar, y le tocará vivir un sismo de 9.1 u 8.8", complementó la astróloga.

¿Qué más ha predicho Mhoni Vidente en noviembre?

En el mismo video en el que Mhoni Vidente habló de los cambios climáticos que impactarán al mundo, volvió a enfatizar que, desde su punto de vista, Nicolás Maduro no tendrá salida para abandonar el poder.

"Estará encerrado": Mhoni Vidente reveló la predicción que está relacionada con Nicolás Maduro y se cumpliría muy pronto
RELACIONADO

"Estará encerrado": Mhoni Vidente reveló la predicción que está relacionada con Nicolás Maduro y se cumpliría muy pronto

Según ella, el mandatario no está pudiendo dormir, sigue tomando malas decisiones y será encarcelado junto a toda su comitiva.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 19 de noviembre de 2025

Metro de Medellín

J Balvin se toma el metro de Medellín y aparece regalando flores: ¿cómo lo recibieron?

Redes sociales

La Liendra explotó ante las críticas a su documental sobre la tragedia de Armero

Otras Noticias

Selección Colombia

Bombo de Colombia para el sorteo del Mundial 2026: posibles rivales y selecciones que evitará en grupos

Colombia ya tiene bombo para el Mundial 2026 y empieza a perfilar a los rivales que podría enfrentar y los que tiene prohibidos en grupos.

Lluvias En Colombia

Deslizamientos y emergencias por lluvias golpean simultáneamente a cinco departamentos de Colombia

Familias ubicadas en al menos cinco departamentos como Cundinamarca, Nariño, Santander, Bolívar y Boyacá resultaron afectadas.

Venezuela

La canciller Rosa Villavicencio advirtió que EE. UU. podría realizar una “acción encubierta contra Venezuela”

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

EPS

Llamado de emergencia de la Personería por colapso de la Nueva EPS en Bogotá: cifras alarmantes