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"Cuidado": Mhoni Vidente reveló predicción para octubre de 2026

¿Qué debería evitarse durante el nuevo mes que está en curso? Descubra lo que analizó Mhoni Vidente.

Foto: captura de pantalla de redes sociales.

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
11:13 a. m.
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Apenas inició octubre, Mhoni Vidente acudió a sus redes sociales para analizar la energía del nuevo mes y revelar sus predicciones.

¿Qué es lo que podrían esperar las personas, de acuerdo con la famosa astróloga radicada en México? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto predijo Mhoni Vidente para octubre de 2026

Según Mhoni Vidente, octubre es un mes en el que se seguirán presentando cambios, pero también es una oportunidad ideal para disfrutar el presente y avanzar en las metas que se tienen proyectadas a futuro.

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Además, tras revisar sus cartas, la famosa astróloga aclaró que hay acciones puntuales que se deben evitar para no afectar el bienestar.

"El mes de octubre es de recomponer, analizar, quererse más uno mismo y entender que la vida se vive día a día y tenemos que estar en el aquí y ahora para formar un futuro mejor. Vienen cambios de tiempo y energías fuertes. Incluso, uno de esos va a ser el detonante de Donald Trump de 'todos contra todos' porque quiere ganar las elecciones de noviembre y se visualiza que así va a ser", puntualizó Mhoni Vidente.

"Pero antes que eso, lo importante es vivir una vida mejor, tener cuidado, no meterse en problemas ajenos y cortar completamente lo que no es para uno. A los signos de Libra, Escorpión, Acuario y Tauro les va a ir muy bien, con dinerito, abundancia, estabilidad y crecimiento", añadió.

Mhoni Vidente también mencionó a unos países puntuales: ¿cuáles fueron?

En uno de sus análisis más recientes, Mhoni Vidente aseguró que varios países comenzarán a tener los avances que están esperando.

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"Para levantarse hay que tocar fondo y, como muchos países ya tocaron fondo, les toca levantarse", enfatizó la famosa astróloga.

"Estos serán Venezuela, Cuba y España, que son lugares muy importantes en el mundo para empezar a crecer", concluyó.

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