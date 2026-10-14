"Le piden la renuncia": Mhoni Vidente hizo sorprendente predicción sobre un presidente

En los últimos días, Mhoni Vidente volvió a tener un diálogo con El Heraldo de México y, con sus cartas en las manos, volvió a analizar el panorama político.

Fue así como hizo énfasis nuevamente en que las ideas de Donald Trump se mantendrían en Estados Unidos por un periodo que oscila entre los 15 y los 20 años.

Pero, además, de manera sorpresiva, alertó que próximamente se podría pedir la renuncia de un presidente de un país muy importante. ¿Cuál sería?

Mhoni Vidente manifestó que se pedirá la renuncia de Pedro Sánchez, presidente de España

Pedro Sánchez, el presidente de España, tomó la decisión de disolver el Parlamento y convocar elecciones para el próximo 29 de noviembre.

Sin embargo, de acuerdo con el análisis de Mhoni Vidente, esa jugada podría generarle consecuencias adversas.

"Pedro Sánchez, el presidente, lleva ocho años en el cargo, pero ha realizado promesas que no cumplió. Hay más de 350.000 inmigrantes marroquíes o árabes y está faltando seguridad, vivienda, trabajo y escuela", señaló la astróloga.

"Le piden la renuncia y va a ganar la 'derecha'. Habrá elecciones, se hablará de ellas y todo el mundo saldrá a castigar a Pedro Sánchez", añadió Mhoni Vidente.

¿Qué otra predicción realizó Mhoni Vidente en los últimos días?

Aparte de hablar de la situación que se está viviendo en España, Mhoni Vidente volvió a insistir en que Estados Unidos buscará quedarse con Cuba.

"En cuanto a Cuba, definitivamente que Donald Trump les quiere regresar el favor a todos los que votaron por él y sacar a estos personajes que ya no les queda nada", detalló.

"La era de Donald Trump, en cuanto a sus formas y tendencias, va a durar de 15 a 20 años", concluyó.