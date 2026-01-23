CANAL RCN
Tendencias

"Hay que cuidarnos": Mhoni Vidente lanzó preocupante predicción para el Mundial 2026

La astróloga hizo énfasis en que las autoridades deben ser muy cuidadosas con la seguridad. ¿Cuál es la razón?

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
01:01 p. m.
Mhoni Vidente, la reconocida astróloga que predijo la captura de Nicolás Maduro y algunos fenómenos geológicos, realizó algunas predicciones sobre los eventos más importantes del 2026.

Fue así como aseguró que, según su análisis, podrían presentarse atentados en uno de los países en los que se jugará el Mundial y advirtió que se necesita rigurosidad en la seguridad.

Mhoni Vidente alertó posibles atentados en Estados Unidos durante el Mundial 2026

En uno de sus análisis más recientes, Mhoni Vidente aseguró que no visualiza atentados en México, pero sí en Estados Unidos. Sus palabras exactas fueron las siguientes:

Me han dicho: ¿Mhoni, ves atentados aquí en México en cuestiones del Mundial? No veo ni uno, pero en Estados Unidos sí. En los aeropuertos, en Houston y en California hay que cuidarnos.

Además, la astróloga advirtió que también se necesita ponerle mucha atención a la seguridad del Super Bowl, que será el próximo 8 de febrero.

¿Qué otra predicción realizó Mhoni Vidente para el 2026?

En el marco de la política, Mhoni Vidente indicó que no habrá ningún percance con Donald Trump y que él seguirá siendo el presidente de Estados Unidos sin problemas.

No obstante, la reconocida astróloga advirtió que el mandatario que se posicione después del empresario será mucho más radical y tomará decisiones muy cambiantes.

"Me estaban preguntando si Donald Trump va a seguir en la presidencia y sí, pero el que viene va a ser peor. Si los políticos líderes mundiales están apostando para que él se vaya en el 2029, el que viene va a ser diez veces peor", afirmó Mhoni Vidente.

"Además, se vienen cambios en Venezuela con el cerco total y Cuba también se liberará", concluyó.

