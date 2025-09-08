CANAL RCN
La preocupante predicción de Mhoni Vidente para el 13 y 21 de agosto: ¿Qué pasará?

La preocupante predicción de Mhoni Vidente sobre un suceso que afectará a la humanidad. ¿Acertará?

agosto 09 de 2025
05:31 p. m.
Mhoni Vidente, reconocida en el ámbito de la astrología por sus acertadas predicciones volvió a captar la atención mundial con una nueva advertencia.

En un video publicado en sus redes sociales, la vidente cubana reveló una serie de pronósticos para el mes de agosto, destacando que la humanidad se enfrenta a profundos cambios y situaciones que podrían desatar el caos.

La preocupante predicción de Mhoni Vidente se centra en dos fechas específicas de este mes, donde, según su visión, se manifestarán con fuerza eventos climáticos, sísmicos y geopolíticos que afectarán a millones de personas.

Predicción de Mhoni Vidente para agosto de 2025

Según la lectura de sus cartas, la astróloga aseguró que el planeta entrará en una etapa de transformación que se verá reflejada en la política, el clima y la sociedad.

La vidente dio una fecha clave para la que, según ella, sería la principal de sus profecías: el 13 de agosto.

Para este día, Mhoni Vidente auguró una "tormenta solar" que provocaría un aumento sin precedentes de las temperaturas en México, Estados Unidos y Europa.

A esto se le sumarían fuertes movimientos telúricos que generarían un escenario de descontrol a nivel global, según la vidente.

Además de la catástrofe climática y sísmica, la preocupante predicción de Mhoni Vidente también se extiende al ámbito geopolítico. La vidente señaló que el 21 de agosto marcaría el inicio de una nueva guerra en Asia, con la participación de potencias como Irán, Pakistán, Israel y Rusia, e incluso China.

La astróloga, que ha ganado miles de seguidores por la exactitud de sus predicciones, también habló de cambios de conciencia en la humanidad que se manifestarían en países como Cuba, España, Venezuela y Estados Unidos.

La preocupante predicción de Mhoni Vidente se suma a una larga lista de pronósticos que la han posicionado como una de las voces más influyentes en la astrología.

Si bien sus seguidores esperan con ansias sus revelaciones, sus críticos las consideran solo como una especulación sin fundamentos.

En cualquier caso, sus palabras han generado un debate en las redes sociales y han puesto a la opinión pública a especular sobre el futuro que nos depara en los próximos días.

