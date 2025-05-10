Mhoni Vidente predice escalofriante decisión de Donald Trump sobre Latinoamérica

La reconocida Mhoni Vidente predijo un trágico suceso que impactaría a todo el mundo.

¿Cuál es la predicción de Mhoni Vidente?

La reconocida astróloga, conocida por sus predicciones sobre América Latina, se refirió en esta ocasión a Donald Trump y su papel frente a Estados Unidos. Según la vidente, el presidente podría tomar decisiones clave con un impacto importante en el escenario político del país.

América Latina es esencial para Estados Unidos y para el mundo en su conjunto. El próximo año se llevarán a cabo elecciones en Chile, Honduras, Bolivia y Ecuador, cuatro naciones que presentan inclinaciones hacia la izquierda, afirmó Mhoni.

Del mismo modo, Mhoni aseguró que Donald Trump se consolidará como un líder plenamente capitalista y se posicionará como una de las figuras de mayor relevancia a nivel mundial.

Ha sido un año muy fuerte desde que entró Donald Trump. Quiere ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia. Rusia seguirá aventando drones a Polonia o Dinamarca. Irán se anda juntando con Pakistán para sacar los misiles atómicos. Traemos una revoltura de mundo… tremendo, comentó la astróloga.

Predicción de Mhoni Vidente en el mes de octubre

Con la llegada del mes de octubre, la astróloga también aprovechó para hablar sobre los impactos que se avecinan en el mundo. Según sus predicciones, la carta de la muerte estaría rondando Estados Unidos, afectando a una figura de gran importancia, y ofreció detalles que han generado preocupación a nivel mundial.

“Hay algo oscuro. Va a ser el día de Halloween, 31 de octubre, pues es la primera vez después de 666 años que cae un viernes. Va a haber alineación de planetas y un eclipse lunar, además de Luna llena. Será el mes del diablo, va a ser el mes en cuestiones de atentados, cambios de regímenes, guerras o problemas bélicos", destacó.

Mhoni Vidente reveló que a mitad de mes un meteorito impactaría en México, y que su caída sería de gran magnitud. Según la astróloga, este fenómeno podría generar efectos significativos en algunas regiones del país.