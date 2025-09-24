CANAL RCN
Internacional

Shock: Mhoni Vidente había predicho que moriría un reconocido cantante

Antes de la muerte de B-King, Mhoni Vidente había revelado una trágica predicción. Estos son los detalles.

Foto: @mhoni1 y @bkingoficial en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
07:23 p. m.
En el marco de la muerte de B-King, el artista colombiano que se encontraba en México, no solo hay conmoción por lo ocurrido, sino que también shock por una predicción que había realizado Mhoni Vidente unos días antes.

Este cantante estuvo presente en un concierto en Ciudad de México en la noche del 14 de septiembre y, posteriormente, el 16 de septiembre salió del hotel hacia un gimnasio ubicado en Polanco.

ATENCIÓN: revelan EN VIDEO el recorrido del carro al que se subieron B-King y Regio Clown antes de su muerte
Sin embargo, desde ese entonces no regresó, fue reportado como desaparecido y el 22 de septiembre, en horas de la tarde, se confirmó su muerte y la de Regio Clown, el DJ colombiano con el que estaba.

Y, justo por esos días, Mhoni Vidente, una de las astrólogas más reconocidas, dijo que tocaba tener cuidado porque las energías la estaban advirtiendo acerca de la muerte de un cantante.

¿Cuál fue exactamente la predicción de Mhoni Vidente antes de lo ocurrido con B-King? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la shockeante predicción de Mhoni Vidente antes de la muerte de B-King en México

A mediados de septiembre, Mhoni Vidente se conectó con la astrología y señaló que podría presentarse la muerte de un joven cantante.

Por lo tanto, apenas se confirmó el deceso de B-King, la ciudadanía quedó en shock debido a que el colombiano tenía 31 años.

Además, en ese entonces, Mhoni Vidente indicó que la muerte se presentaría en hechos violentos.

En consecuencia, tras lo que han revelado las autoridades mexicanas, los internautas también han precisado que ese detalle coincide con lo ocurrido con B-King.

Esta fue la última publicación que realizó B-King antes de su muerte

Después de que B-King cantó por primera vez en México en la noche del 14 de septiembre, se mostró muy feliz por lo logrado y le envió un mensaje a sus fanáticos a través de sus redes sociales.

Se conocen reveladores chats del celular de B-King que tendrían conexión con su muerte en México
"Excelente, rompiendo en México, en el DF. Sabrosito, a fuego, una belleza, me siento contento y agradecido", dijo B-King en un video.

 

