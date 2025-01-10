CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente revela impactante predicción que pondría en riesgo a América Latina

La astróloga advirtió que durante el mes de octubre las personas deben protegerse de los fenómenos sobrenaturales que podrían surgir.

Mhoni Vidente
Foto: Redes sociales Mhoni Vidente.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
06:32 p. m.
La famosa y reconocida astróloga predijo una tragedia que impactaría a un país en América Latina.

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las astrólogas más reconocidas gracias a sus impactantes predicciones, muchas de las cuales, con el tiempo, se han cumplido. Su notoriedad creció especialmente tras anticipar desastres naturales que posteriormente se materializaron.

Recientemente, una de sus nuevas predicciones generó gran atención al advertir sobre una posible tragedia que cobraría la vida de varias personas.

Según sus palabras, esto ocurriría en México, específicamente en Guadalajara, donde vislumbró la caída de un avión, causando gran preocupación entre sus seguidores. Aunque no reveló fechas ni más detalles, advirtió que es un periodo en el que se debe extremar la protección.

“Veo una tragedia muy grande en Guadalajara, no sé. Una tragedia muy grande. Se ve algo como si se fuera a caer un avión, en medio de Guadalajara… o como si se fuera a incendiar. La energía está muy densa y no deja despegar los aviones”, comentó la astróloga.

¿Cuáles otras predicciones ha dicho Mhoni Vidente?

De igual manera, resaltó que por primera vez en 666 años, el próximo 31 de octubre —día de Halloween— coincidirá con una alineación planetaria que, según sus palabras, provocará un fuerte choque de energías.

Esta confrontación tendrá repercusiones directas en la tierra, manifestándose en tensiones políticas, conflictos sociales y posibles fenómenos naturales.

"Será un mes completamente agresivo en términos de violencia y ataques", destacó.

Además, señaló que entre los escenarios previstos para este mes se encuentran posibles golpes de Estado en distintas regiones, la intensificación de conflictos bélicos ya existentes, ataques violentos y actos de terrorismo en varias partes del mundo, así como crisis internacionales que podrían desestabilizar tanto economías como gobiernos.

