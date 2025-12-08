Mhoni Vidente predice la captura de Nicolás Maduro: ¿Quién lo entregará a EE.UU?

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado su presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al elevar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto, en el marco de una investigación por narcotráfico y otros delitos. En este contexto de creciente tensión, la predicción de la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente ha resurgido con fuerza.

La vidente, conocida por sus acertadas profecías, afirmó que el mandato de Maduro tendría un final abrupto e inesperado, una visión que ahora se relaciona con la millonaria cifra por Nicolás Maduro.

Mhoni Vidente predijo la caída de Nicolás Maduro tras recompensa por parte de EE.UU.

Según la astróloga, la millonaria cifra ofrecida por las autoridades estadounidenses no pasará desapercibida y será el detonante para que el círculo más cercano al mandatario, incluidos miembros del ejército, lo traicionen.

En sus palabras, "la misma gente que está cerca a Nicolás Maduro y los mismos militares lo entregarán. ¿Quién te regala 50 millones de dólares? Nadie".

Esta profecía, que ha captado la atención del público y de los medios, sugiere que el fin del régimen no vendrá de una fuerza externa, sino de una traición interna motivada por la recompensa.

La profecía de Mhoni Vidente por la captura de Nicolás Maduro

En Venezuela, el dictador ya no aguanta más presión y sus cómplices tampoco. Por eso el aumento de recompensa de Estados Unidos hará que la misma gente que está cerca a Nicolás Maduro y los mismos militares lo entreguen, mencionó.

El anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de duplicar la recompensa por el paradero del venezolano ha puesto de manifiesto la seriedad de las acusaciones en su contra y la determinación de las autoridades norteamericanas para capturarlo.

La predicción de Mhoni Vidente, que ya había anunciado un cambio radical en el gobierno de Venezuela, ahora adquiere un nuevo matiz, sugiriendo que la recompensa de 50 millones de dólares será la herramienta que precipitará su caída.

Este nuevo enfoque sobre Mhoni Vidente y la millonaria cifra por Nicolás Maduro ha revitalizado el debate sobre el futuro del país y el destino del mandatario.

La astróloga también afirmó que este tipo de eventos son una señal de que los tiempos están cambiando en América Latina y que la gente ya no quiere dictadores, sino un cambio radical en sus gobiernos.

De esta forma, el caso de Nicolás Maduro y la predicción de Mhoni Vidente se convierten en un reflejo de las tensiones políticas que se viven en la región y la necesidad de una nueva era.