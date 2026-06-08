Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en la final del fútbol colombiano
La Banda del Aventurero se presentó en el Atanasio Girardot en la previa de la gran final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior.
Noticias RCN
06:15 p. m.
Se cumplirán 5 meses de la tragedia aérea que le costó la vida a Yeison Jiménez en Boyacá. Desde entonces, se la han rendido múltiples homenajes al cantante caldense, que a día de hoy sigue siendo uno de los artistas más escuchados en Colombia.
Yeison dejó vacío en la industria musical, pero es bien sabido que también era un gran seguidor del fútbol y nunca había ocultado su amor por Atlético Nacional. Por esta razón, hubo un nuevo tributo para reconocer su legado en la final del fútbol colombiano.
¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez?
En la previa del compromiso entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, se presentó La Banda del Aventurero, cantando los mejores éxitos del artista nacido en Manzanares.
Además, el presidente de la Dimayor y delegados de Atlético Nacional le entregaron una camiseta en modo de reconocimiento a Lina Jiménez, hermana de Yeison, así como a su esposa Sonia Restrepo y la hija mayor, Camila Jiménez.