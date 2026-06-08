Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en la final del fútbol colombiano

Se cumplirán 5 meses de la tragedia aérea que le costó la vida a Yeison Jiménez en Boyacá. Desde entonces, se la han rendido múltiples homenajes al cantante caldense, que a día de hoy sigue siendo uno de los artistas más escuchados en Colombia.

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Yeison dejó vacío en la industria musical, pero es bien sabido que también era un gran seguidor del fútbol y nunca había ocultado su amor por Atlético Nacional. Por esta razón, hubo un nuevo tributo para reconocer su legado en la final del fútbol colombiano.

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez?

En la previa del compromiso entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, se presentó La Banda del Aventurero, cantando los mejores éxitos del artista nacido en Manzanares.

Además, el presidente de la Dimayor y delegados de Atlético Nacional le entregaron una camiseta en modo de reconocimiento a Lina Jiménez, hermana de Yeison, así como a su esposa Sonia Restrepo y la hija mayor, Camila Jiménez.