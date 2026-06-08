CANAL RCN
Tendencias

Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en la final del fútbol colombiano

La Banda del Aventurero se presentó en el Atanasio Girardot en la previa de la gran final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Atanasio Girardot
FOTO: Win Sports - Lina Jiménez

Noticias RCN

junio 08 de 2026
06:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se cumplirán 5 meses de la tragedia aérea que le costó la vida a Yeison Jiménez en Boyacá. Desde entonces, se la han rendido múltiples homenajes al cantante caldense, que a día de hoy sigue siendo uno de los artistas más escuchados en Colombia.

Así será el homenaje que Paipa le rendirá a Yeison Jiménez tras el accidente aéreo de enero
RELACIONADO

Así será el homenaje que Paipa le rendirá a Yeison Jiménez tras el accidente aéreo de enero

Yeison dejó vacío en la industria musical, pero es bien sabido que también era un gran seguidor del fútbol y nunca había ocultado su amor por Atlético Nacional. Por esta razón, hubo un nuevo tributo para reconocer su legado en la final del fútbol colombiano.

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez?

En la previa del compromiso entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, se presentó La Banda del Aventurero, cantando los mejores éxitos del artista nacido en Manzanares.

Además, el presidente de la Dimayor y delegados de Atlético Nacional le entregaron una camiseta en modo de reconocimiento a Lina Jiménez, hermana de Yeison, así como a su esposa Sonia Restrepo y la hija mayor, Camila Jiménez.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

El gesto de Jhon Alex Castaño con el músico callejero que fue reducido por policías en Bogotá

Instagram

Qué es Instagram Plus y por qué es un problema para los ‘stalkers’

Artistas

¡Famosa colombiana ya es mamá por primera vez y reveló conmovedoras fotos!

Otras Noticias

Atanasio Girardot

Reconocido comentarista de Win Sports terminó herido tras agresión en el Atanasio Girardot: esto ocurrió

El comentarista tuvo que abandonar la transmisión y está siendo atendido.

Inteligencia Artificial

¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando los servicios financieros?

El 79 % de las entidades financieras ya utiliza IA para automatizar procesos.

Antioquia

Joven de 18 años cayó al río Sucio en Antioquia mientras cruzaba en una garrucha: está desaparecida

EPS

Salen a la luz nuevos casos e irregularidades en centros estéticos: estas son las ciudades con más reportes

Estados Unidos

EE. UU. anuncia restricciones de visa sobre 100 integrantes del Gobierno nicaragüense y sus familias