Shakira alista maletas y volverá a España: detalles de su decisión

Shakira tomó la decisión de volver a España y la prensa internacional reveló las razones.

Shakira
Foto: @shakira

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
10:24 a. m.
En las últimas horas, el nombre de Shakira volvió a posicionarse entre las principales tendencias en redes sociales. La razón no está ligada a un lanzamiento musical ni a una polémica reciente, sino a una decisión logística que marca un nuevo capítulo en su relación con España. Tres años después de haberse marchado del país europeo tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, la artista colombiana regresará para instalarse temporalmente en territorio español.

La información fue revelada por la periodista Leticia Requejo durante el programa 'El tiempo justo', donde aseguró que la barranquillera tiene previsto establecerse en Madrid durante el mes de septiembre. Según lo expuesto en el espacio televisivo, la cantante no solo ofrecerá varias presentaciones en la capital española, sino que además residirá allí durante aproximadamente un mes, en una etapa que marcaría su reencuentro con el público local tras varios años de ausencia prolongada.

Un regreso diferente y lejos de Barcelona

El retorno de Shakira a España tiene un matiz distinto al de etapas anteriores. Antes de su ruptura con Piqué, la artista vivía en Barcelona, ciudad en la que estableció su hogar durante gran parte de su relación con el exjugador. Sin embargo, esta vez su estadía no será en Cataluña, sino en Madrid, donde concentrará su agenda profesional.

Cabe recordar que la cantante no se presentaba en la capital española desde 2018, lo que convierte estos conciertos en un acontecimiento relevante para sus seguidores. Su vuelta no implica, al menos por ahora, un cambio definitivo de residencia, sino una permanencia temporal vinculada a compromisos artísticos.

Estados Unidos sigue siendo su base principal

Desde que se confirmó oficialmente su separación, Shakira fijó su residencia en Estados Unidos, país desde el cual ha desarrollado su más reciente etapa profesional y personal. Allí ha impulsado nuevos proyectos musicales y colaboraciones internacionales que la mantienen vigente en la escena global.

Todo indica que Madrid será una base estratégica durante septiembre, en el marco de su agenda de conciertos. Más allá de cualquier especulación, lo cierto es que la colombiana volverá a vivir en España por un periodo determinado, en un contexto completamente distinto al que dejó atrás hace tres años. Su regreso, aunque temporal, reabre el interés mediático y confirma que su vínculo con el público español sigue intacto.

