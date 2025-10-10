CANAL RCN
Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre la familia de una reconocida actriz

En uno de sus últimos análisis, Mhoni Vidente le envió una advertencia a la familia. ¿Cuál fue?

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
05:06 p. m.
Mhoni Vidente, la reconocida astróloga cubana que vive hace varios años en México, ha realizado varias predicciones que se han terminado cumpliendo.

Por lo tanto, día a día acostumbra a 'ver el futuro' y cada vez ha ido ganando más credibilidad a nivel mundial.

En medio de esa coyuntura, el pasado 8 de octubre de 2025 hizo una predicción sobre la familia de Silvia Pinal, la icónica actriz mexicana que falleció el 28 de noviembre de 2024, y varios seguidores quedaron en shock por lo que dijo.

¿Qué fue exactamente lo que predijo Mhoni Vidente en esta ocasión? Estos son los detalles.

Mhoni Vidente alertó un presunto futuro complicado para la familia de Silvia Pinal, la reconocida actriz mexicana

De acuerdo con el análisis astrológico de Mhoni Vidente, la familia de Silvia Pinal se encuentra en una constante disputa por la herencia y eso les podría generar una 'maldición'.

"Últimamente, se han estado peleando mucho en la familia Pinal por la herencia. Lamentablemente, casi siempre, las herencias tienen como un tipo de 'maldición' porque desune a los hermanos, a los familiares, empiezan a haber pleitos y discordias", comenzó diciendo Mhoni Vidente.

"Ahora que Michel Salas y su mamá recibieron quince millones de pesos por el seguro de Silvia Pinal, saltó lo de Enrique y Alejandra, que se quedaron con la casa, pero no hay dinero que alcance. Aquí el problema es que esta 'maldición' va a seguir hablando en cuestiones de tener problemas familiares entre los Pinal porque se ve el fallecimiento de alguien. Necesitan cuidarse y protegerse", concluyó Mhoni Vidente.

¿Cuál fue la recomendación de Mhoni Vidente en medio de esta predicción?

Luego de que Mhoni Vidente realizó su análisis astrológico, hizo énfasis en que es importante que la familia Pinal establezca un acuerdo y entienda que lo más importante es la unión y la bondad entre ellos.

"Una herencia es algo que tú no trabajaste, sino que lo trabajaron los papás, los tíos o alguien más. Deben ser buenos hermanos, quererse y estar juntos porque, de lo contrario, les va a venir la 'maldición'", recalcó Mhoni Vidente.

