Mhoni Vidente alertó sobre la poderosa influencia del Papa León XIV en el futuro de EE.UU.

La reconocida astróloga analizó cómo la influencia del Papa León XIV podría transformar la mentalidad de Donald Trump.

Foto AFP

octubre 08 de 2025
08:41 a. m.
Mhoni Vidente lanzó una nueva predicción sobre el Papa León XIV relacionado con el presidente Donald Trump.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el Papa León XIV?

La reconocida astróloga compartió una nueva predicción relacionada con el futuro del Papa León XIV. Cabe recordar que se ha destacado por realizar impactantes anuncios en temas sociales, políticos y de entretenimiento.

En esta ocasión, aseguró que la llegada del Papa León XIV marcará un punto de inflexión en la mentalidad de Donald Trump, quien, según su visión, adoptaría medidas más favorables hacia los inmigrantes.

Dicha transformación podría impulsar negociaciones internacionales, la eliminación de ciertos aranceles y la creación de una nueva ley migratoria que beneficiaría a millones de personas en Estados Unidos.

Tras darse a conocer esta predicción, se generó un intenso debate entre quienes confían en sus visiones y aquellos que prefieren mantener una postura escéptica ante lo que podría suceder.

Esto dijo el papa León XIV sobre las medidas de Donald Trump

En los últimos días se viralizó un video en el que un periodista le preguntó al papa sobre la situación política de Donald Trump, a lo que el Papa respondió con firmeza:

“Prefiero no comentar en este momento sobre las decisiones políticas dentro de Estados Unidos. Muchas gracias.”

Sin embargo, aprovechó la ocasión para enfatizar que la Iglesia siempre defenderá la dignidad humana y reiteró su rechazo hacia cualquier acto inhumano o discriminatorio contra los inmigrantes que residen en territorio estadounidense.

Además, el sumo pontífice hizo un llamado a los líderes mundiales para que promuevan la solidaridad y la empatía frente a la crisis migratoria que afecta a miles de familias en busca de un futuro mejor.

