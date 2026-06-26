Aerolínea internacional elimina polémica tarifa para familias tras investigación: esto debe saber

Tras meses de investigación por parte de las autoridades de competencia, Ryanair ha cedido ante la presión y ajustará su política de asignación de asientos para familias, eliminando barreras de cobro encubiertas.

Viajar en familia con Ryanair ha sido, durante mucho tiempo, un desafío para el bolsillo. La aerolínea irlandesa, conocida por su modelo de bajo coste, enfrentaba una investigación de la CMA (Competition and Markets Authority) del Reino Unido debido a una práctica cuestionable: el cobro de una tarifa adicional por "asiento familiar obligatorio".

Este recargo, que podía elevar el precio del billete de forma significativa, se presentaba como la única vía garantizada para que padres e hijos menores de 12 años viajaran juntos.

¿Qué cambia realmente para las familias?

A partir de esta semana, Ryanair ha comenzado a implementar ajustes en su sistema de reservas. Si bien la aerolínea mantiene su modelo de pago para elegir asientos preferentes (ventanilla, pasillo o filas delanteras), ha habilitado un mecanismo de reasignación automática sin coste para adultos que viajen con menores, cumpliendo con la exigencia de las autoridades de evitar la separación innecesaria de familias a bordo.

No obstante, hay un matiz importante: la aerolínea ha aclarado que estas plazas gratuitas se ubicarán, por norma general, en la parte trasera de la cabina. Este cambio busca equilibrar la rentabilidad de la compañía con la normativa de protección al consumidor, que considera abusivo cobrar un "suplemento" por una medida de seguridad básica como es la supervisión parental en vuelo.

La decisión de la compañía no es un gesto voluntario, sino el resultado de una presión regulatoria creciente. La CMA sigue analizando si las prácticas de Ryanair han vulnerado la legislación de competencia, lo que significa que el caso aún no está cerrado.

Para los viajeros, esto representa una victoria parcial: el fin de la incertidumbre sobre si serán separados de sus hijos si no acceden a pagar el sobrecoste.

Los expertos en turismo recomiendan a los pasajeros estar atentos durante el proceso de check-in. Aunque la asignación gratuita ya es una realidad, la selección específica del asiento sigue estando sujeta a disponibilidad y, por supuesto, a la voluntad de pago del cliente.

Ryanair intenta así navegar entre su modelo de ingresos extra y la creciente vigilancia de los reguladores europeos.