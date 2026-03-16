“Lo estás dejando como cachón”: estalla polémica entre Eidevin y Alexa en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran iniciando su décima semana por lo que la más reciente eliminación ya ha causado amplios estragos en la competencia.

Actividades como el posicionamiento elevaron las tensiones entre algunos famosos, quienes no desaprovecharon dicho instante para sacar las verdades a la luz y aumentar las más contundentes polémicas que se han presentado hasta ahora.

¿Qué pasó entre Eidevin y Alexa?

El posicionamiento dio inicio y todos los jugadores aprovecharon el espacio para dar a conocer sus razones por las que querían a su candidato por fuera del juego. Este fue el caso de Eidevin, quien se hizo frente a Alexa para manifestar su inconformidad con sus actitudes en medio de la competencia.

“Quiero que te vayas de la casa porque yo no soy manipulador. Mis abrazos no son tan falsos como ese shipeo que estás tratando de armar con Tebi. Valora el marido que tienes porque él tuvo las agallas de venir aquí al reality a insultar a uno de nuestros compañeros, entonces ten las agallas de no dejarlo en ridículo ante Colombia”, le expresó el hombre.

Así mismo, el creador de contenido manifestó que es consciente de que la situación se encuentra exenta del consentimiento de su compañero Tebi, pues exaltó que dicho gusto había sido “planeado” con su esposo antes de ingresar al juego.

Alexa Torres responde a los comentarios de Eidevin

Por supuesto, la respuesta por parte de la mujer no se hizo esperar ya que Torres decidió gritar, en medio de la terraza del lugar, para salir en defensa de su pareja, quien se encuentra en el mundo exterior.

“Vuélvete a meter con mi esposo y te va a ir mal (...) te la canto de una vez. Si eres tan varón por qué no sales y le dices esas cosas afuera. Poco hombre, eso es lo que eres”, manifestó la creadora.

A la polémica también se sumó Valentino Lázaro, quien participó en la ola de críticas hacia Torres al haber, presuntamente, conversado anticipadamente sobre los gustos que podría desarrollar hacia otros jugadores en medio de la competencia.