Esta fue el último post de Miguel Ángel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, antes de su secuestro

El Gaula se encuentra realizando operativos en la zona para dar con el paradero de Miguel Ángel Ayala y esclarecer lo ocurrido.

Foto: @giovannyayalaoficial y @miguelayala_oficial en Instagram.

noviembre 19 de 2025
11:55 a. m.
Miguel Ángel Ayala, el cantautor colombiano que tiene 21 años y es hijo de Giovanny Ayala, fue secuestrado en la noche del 18 de noviembre.

Así lo confirmó la Policía Nacional a través de un comunicado en el que detallaron que el hecho ocurrió en la vereda El Túnel, en Cajibío, y que varios hombres armados lo interceptaron a él y a un integrante de su equipo de trabajo.

Al parecer, según las primeras versiones, Miguel Ángel Ayala y su acompañante partieron de Popayán y tenían intenciones de dirigirse hacia el Aeropuerto de Palmira.

No obstante, tras la retención forzosa, los responsables del secuestro habrían bajado al conductor del vehículo y se habrían dirigido con el hijo de Giovanny Ayala y con el integrante de su trabajo hacia el norte del departamento.

Partiendo de esos datos, el Gaula está recorriendo la zona y realizando múltiples operativos para esclarecer lo ocurrido.

Y, en medio de esa coyuntura, los internautas no solo han expresado mensajes de solidaridad y pronta aparición, sino que también han recordado los últimos posts de Miguel Ángel Ayala antes del secuestro.

Estos fueron los últimos posts de Miguel Ángel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, antes de su secuestro

El pasado 4 de noviembre de 2025, Miguel Ángel Ayala publicó un video cantando a todo pulmón el tema musical que se titula 'El idiota' y es uno de los grandes éxitos de su papá.

Además, en ese post, escribió la siguiente descripción:

Soy un idiota, te perdí, pero te amo.

Y, posteriormente, el 10 de noviembre de 2025, Miguel Ángel Ayala fue etiquetado en un video en el que se mostró cómo fue el detrás de cámaras de una entrevista que le concedió a Karol Medina.

"Nos reímos, la pasamos increíble y hasta contó cosas que nadie sabía", referenció la presentadora en esa oportunidad.

Así han reaccionado los seguidores de Miguel Ángel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, tras el secuestro

Luego de los pronunciamientos de la Policía y de Giovanny Ayala, los seguidores de Miguel Ángel han deseado su pronta liberación.

"Orando ante Dios por tu vida y seguridad", "Dios mío, que lo liberen pronto, sano y salvo", "Dios lo cuide" y "saldrás bien de todo esto", han sido alguno de los mensajes.

 

