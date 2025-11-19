Giovanny Ayala rompió el silencio tras el secuestro de su hijo: esto dijo

Giovanny Ayala, el reconocido cantante colombiano de música popular, está enfrentando una de las situaciones más difíciles de su vida.

En la noche del 18 de noviembre de 2025, sobre las 8:45, Miguel Ángel Ayala, su hijo, fue secuestrado en la vereda El Túnel, en el municipio de Cajibío.

"De manera preliminar, se estableció que las víctimas habrían salido de Popayán con destino al Aeropuerto de Palmira, en un vehículo particular, cuando presuntamente fueron interceptados por dos vehículos y varios sujetos armados, quienes se habrían dirigido hacia el norte del departamento. El conductor del vehículo habría sido dejado en el sitio de los hechos", detalló la Policía Nacional en un comunicado de este 19 de noviembre de 2025.

Es así como las autoridades, encabezadas por el Gaula, se encuentran haciendo una operación candado en la zona para encontrar a Miguel Ángel Ayala y dar con el paradero de los responsables de su retención.

Y, en medio de esa coyuntura, Giovanny Ayala, a través de sus redes sociales, se pronunció.

Esto dijo Giovanny Ayala tras el secuestro de Miguel Ángel Ayala, su hijo

Después de que las autoridades confirmaron el secuestro de Miguel Ángel Ayala, el joven cantante de música popular de 21 años, Giovanny Ayala pidió prudencia y agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo.

"En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones, ni juicios fuera de lugar", redactó el reconocido artista.

"Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender", complementó.

¿Quiénes podrían estar detrás del secuestro de Miguel Ángel Ayala, el hijo de Giovanny Ayala?

Por ahora, las autoridades no han confirmado cuál fue el grupo ilegal que retuvo a la fuerza a Miguel Ángel Ayala.

No obstante, la Policía Nacional enfatizó que en esa zona hay presencia de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.