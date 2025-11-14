Reconocida actriz y cantante de Disney Channel fue hospitalizada de emergencia

La cantante y actriz Miley Ray Cyrus, más conocida como Miley Cyrus, fue hospitalizada de emergencia en Los Ángeles, California.

Motivo de la hospitalización de Miley Cyrus

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de Top Music Universe, que informó que la artista fue ingresada al hospital el jueves 13 de noviembre.

De acuerdo con reportes y fotografías captadas por paparazzi, la cantante necesitó apoyo para caminar debido a su evidente debilidad.

"Medios estadounidenses reportan que Miley Cyrus fue trasladada de emergencia a un hospital en Los Ángeles. Esta mañana los paparazzis la captaron saliendo de una clínica con su madre, reportan que tuvieron que sostenerla para que pudiera caminar, ya que se encontraba muy débil", comentaron en la publicación.

Por ahora, se le vio abandonando el centro médico acompañada de su madre. Ni familiares, ni Miley han hecho declaraciones oficiales sobre su estado de salud y se desconoce la causa exacta de su ingreso al hospital.

Nuevo sencillo de Miley Cyrus

Recientemente, la artista estrenó su nueva canción llamada 'Dream as one', sencillo que forma parte de la banda sonora original de la tercera entrega de Avatar.

La película se estrena el próximo 19 de diciembre en las salas de cine, sin embargo, el soundtrack completo se publicará el 12 del mismo mes.

Cabe resaltar que la canción fue creada por la propia Miley Cirys en colaboración con Andrew Wyatt, Mark Ronson y Simon Frangle, sonará en los créditos finales de la película. El tema mezcla la idea del pasado con presente y futuro y se espera que el largometraje sea un total éxito en taquilla.